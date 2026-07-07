Petro se despachó contra Sergio Fajardo tras ser ‘regañado’ por su actitud en el empalme: “¿Hasta ahora se dio cuenta?"

Sergio Fajardo cuestionó la ruptura del proceso de transición entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - crédito @sergio_fajardo/X

El presidente Gustavo Petro arremetió contra el excandidato presidencial Sergio Fajardo luego de que este advirtiera sobre el peligro de una “explosión social nunca antes vista” debido a la parálisis en los procesos de empalme entre el gobierno saliente y el equipo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

El fuerte cruce de declaraciones en redes sociales dejó en evidencia la fractura institucional que vive el país a pocas semanas del cambio de mando, transformando lo que debía ser un trámite técnico y pacífico en un campo de batalla ideológico que amenaza la estabilidad nacional.

La controversia se encendió cuando Sergio Fajardo publicó un video en su cuenta en la red social X para compartir su preocupación por la decisión del gobierno entrante de congelar las mesas de trabajo. Para el exgobernador de Antioquia, la interrupción de estos canales de comunicación es un error histórico que pone en riesgo la gobernabilidad y la paz del país.

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Sergio Fajardo le advirtió a Gustavo Petro que mantener bloqueado el empalme puede afectar la estabilidad institucional del país - crédito @sergio_fajardo/X - Presidencia

Este fue el ‘regaño’ de Sergio Fajardo a Gustavo Petro

Fajardo no guardó reparos y repartió responsabilidades de manera directa, al cuestionar tanto la actitud del presidente Gustavo Petro en funciones como las posturas radicales de la administración electa: “Peor imposible. Estamos jugando con candela. Lo que está pasando con el empalme es lamentable. Si seguimos por este camino, la cuerda se va a reventar mucho antes de lo que imaginábamos".

“No lo dudemos, el empalme es fundamental para ser un buen gobierno. Este es el momento de la cordura, de la sensatez, de la moderación, de la serenidad”, señaló el líder político en su video.

Asimismo, Sergio Fajardo criticó con vehemencia la retórica de Gustavo Petro, al señalar que sus declaraciones sobre los resultados electorales abren una puerta peligrosa hacia la confrontación civil.

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“La principal responsabilidad es del presidente Gustavo Petro. Es él quien gobierna. Sus declaraciones erráticas, el desconocimiento de los resultados electorales, son declaraciones que le abren peligrosamente el camino a la violencia. La campaña terminó. Hay que saber perder y saber ganar. Suspender el empalme es un gran error; por este camino vamos directo a una explosión social nunca antes vista en Colombia. Más vale que paremos ya”, sentenció Fajardo.

Sergio Fajardo señaló que tanto el presidente Petro como el gobierno entrante tienen responsabilidades en la actual tensión política - crédito Sergio Acero/Reuters

La furiosa respuesta de Petro a Sergio Fajardo

La réplica del jefe de Estado llegó de manera inmediata y con un tono profundamente confrontativo. En lugar de calmar los ánimos, Petro ironizó sobre la postura de Fajardo y escaló la gravedad de la discusión al calificar los pasados comicios como un triunfo de las fuerzas ilegales y la extrema derecha.

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“¡Ay! Sergio, ¿hasta ahora se dio cuenta? Era una lucha entre la democracia y el fascismo como la hay en el mundo. En Colombia hicieron ganar con fraude el narcoparamilitarismo”, posteó el mandatario en la red social X.

El presidente defendió su postura de cuestionar los resultados de las urnas y anunció la creación de un frente común para resistir políticamente durante los próximos años, al asegurar que su prioridad será mantener la paz, pero sin ceder terreno ante sus contradictores.

“Nuestra misión ahora es evitar la violencia, pero sin arrodillarse al narcoparamilitarismo. La Alianza por la Vida es la forma de juntar a todas y todos los que no aceptan que Colombia sea fascista y se acabe la soberanía nacional y quieran defender la democracia”, concluyó Petro.

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El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas de Sergio Fajardo, que alertó sobre una posible crisis social ante la suspensión del proceso de empalme - crédito @petrogustavo/X

El origen de la discordia es un empalme congelado

Toda esta tormenta política se desató cuando el presidente electo, Abelardo de la Espriella, le ordenó a su vicepresidente y coordinador de transición, José Manuel Restrepo, suspender de inmediato todas las reuniones con los ministros actuales.

El argumento del nuevo gobierno es que se necesitan auditorías profundas debido a presuntas inconsistencias halladas en los sectores de salud, finanzas y seguridad, pero fue luego de que Gustavo Petro desconociera el triunfo del “Tigre”.

Como respuesta a este congelamiento, Petro anunció que los informes de gestión no se detendrán y que el empalme se realizará de manera pública de cara a la ciudadanía.

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Para evidenciar el desplante, el presidente aseguró que instalarán “sillas vacías” en los eventos para ilustrar la ausencia de los delegados de De la Espriella, agudizando la incertidumbre generalizada en el país.