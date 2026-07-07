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El hit que la selección argentina cantó en el vestuario tras clasificar a cuartos del Mundial: “La cuarta estrella”

La cuenta oficial de la AFA compartió el video del plantel entero entonando el tema de Palmito Música después del triunfo agónico ante Egipto en Atlanta

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Cuando el vestuario del Mercedes Benz Stadium de Atlanta se cerró tras el pitazo final del triunfo 3-2 ante Egipto, una de las canciones que eligieron los jugadores de la selección argentina para festejar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 se destacó de las demás: “La cuarta estrella”, el tema compuesto por el rosarino Pablo Quintana, conocido en redes como Palmito Música, que en pocas semanas pasó de un departamento anónimo a los oídos de Lionel Messi.

Fue la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (@afaseleccion), con más de 16.500.000 seguidores, la que documentó el momento y lo compartió con el mundo: un video del plantel entero entonando el estribillo del tema, con la voz al límite y los abrazos entrelazados. Nicolás Otamendi también abrió la puerta del festejo íntimo desde sus propias historias de Instagram, donde publicó el clip bajo dos palabras: “A cuartos”. De fondo, la voz de Alexis Mac Allister pedía calma: “Ahora a descansar, muchachos”. Otamendi cerró la secuencia con una frase que resumió el estado colectivo: “Estamos re locos”.

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Nicolás Otamendi compartió un video de la celebración tras el épico triunfo

La canción que sonó en ese vestuario tiene una historia que arrancó seis meses antes del torneo. Quintana, compositor de jingles y creador de contenido de Rosario, se propuso hacer para el Mundial 2026 lo que “Muchachos” había logrado en Qatar 2022. La elección de la base musical no fue azarosa: tomó “No me arrepiento de este amor”, el clásico de Gilda, referente de la cumbia argentina. “Elegí a la reina de la cumbia. Es una canción que ya se usa en la cancha, así que agarré la primera frase y pensé qué podía decir en vez de ‘No me arrepiento de este amor’. Y salió: ‘Soy hincha de la Selección’”, relató el autor en declaraciones a ESPN.

La letra que construyó a partir de esa primera línea condensa varias capas del sentimiento del hincha argentino. Menciona el título de Qatar 2022, evoca a Diego Maradona y la copa de 1994 que el seleccionado no pudo levantar, y cierra con una referencia directa a Messi: “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón”. Según detalló Quintana, su objetivo fue sintetizar “el sentimiento popular argentino, del hincha, de la familia y sobre todo de los nenes, porque son el público más fuerte, los que más cantan”.

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nicolás otamendi selección argentina
La foto que compartió Nicolás Otamendi tras la clasificación de la selección argentina a los cuartos del Mundial

El camino de Palmito hasta los estadios de Estados Unidos también tuvo sus obstáculos. Le negaron la visa dos veces antes de poder viajar; finalmente llegó al país contratado por la TV Pública para generar contenido. No era su primera experiencia con canciones para la albiceleste: en 2024 había compuesto “Ganar otra Copa con Leo”, sobre la melodía de “Imposible” de Callejeros, y el tema llegó a oídos de los propios jugadores, que lo entonaron en el micro del equipo durante los festejos de la Copa América.

La validación interna del plantel llegó antes de que arrancara el torneo. Fue Ignacio Ovando, jugador de Rosario Central que participó de los entrenamientos como sparring del seleccionado, quien le confirmó a Quintana que “La cuarta estrella” sonaba todos los días en las prácticas de la Scaloneta. El propio Messi la escuchaba durante los entrenamientos. Desde las tribunas, el tema también trascendió fronteras: seguidores de países como Israel, Bangladesh, Arabia Saudita, Pakistán, España e Irlanda comenzaron a compartirla en redes.

El festejo del vestuario en Atlanta confirmó lo que los banderazos en Kansas City ya anticipaban: “La cuarta estrella” se consolidó como el himno de este Mundial para los jugadores, del mismo modo que “Muchachos” —compuesta por Fernando Romero sobre una melodía de La Mosca Tsé-Tsé y ganadora de un Premio Gardel— quedó ligada para siempre al título de Qatar. Argentina vuelve a jugar el sábado 11 de julio, a las 22 horas, en Kansas City, ante Suiza.

“LA CUARTA ESTRELLA”

El nuevo hit de la Scaloneta que creó Palmito y cantaron los jugadores en el vestuario

Soy hincha de la selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón.

Por Malvinas, Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina, quiero verte bicampeón.

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