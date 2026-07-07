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Chaleco refrigerante, sensor de glucosa y calor extremo: así se prepara Sinner para enfrentar a Djokovic en Wimbledon

El número uno del mundo venció a Struff en sets corridos y llega a la semifinal ante el serbio con un trabajo basado en tecnología y entrenamientos en condiciones de altas temperaturas

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Jannik Sinner alcanzó las semifinales de Wimbledon tras vencer a Jan-Lennard Struff, en una edición marcada por el calor extremo y la aplicación de innovaciones tecnológicas en su preparación (REUTERS/Andrew Couldridge)
Jannik Sinner alcanzó las semifinales de Wimbledon tras vencer a Jan-Lennard Struff, en una edición marcada por el calor extremo y la aplicación de innovaciones tecnológicas en su preparación (REUTERS/Andrew Couldridge)

Jannik Sinner volvió a instalarse entre los cuatro mejores de Wimbledon 2026 tras vencer a Jan-Lennard Struff en sets corridos.

El número uno del mundo lo logró en medio de una ola de calor en Londres, luego de ajustar su preparación con medidas tecnológicas y científicas para evitar que las altas temperaturas afecten su rendimiento, como ocurrió semanas atrás en Roland Garros.

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Ajustes en la preparación por el calor extremo

Con temperaturas que superan los 30℃ (86℉) en la capital británica, Sinner modificó su rutina: entrenó en ambientes calurosos, utilizó un chaleco refrigerante y probó un sensor que mide la glucosa.

El número uno del mundo incorporó chaleco refrigerante, medición de glucosa y hielo durante los entrenamientos para enfrentar las altas temperaturas en Londres (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El número uno del mundo incorporó chaleco refrigerante, medición de glucosa y hielo durante los entrenamientos para enfrentar las altas temperaturas en Londres (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Según Mundo Deportivo, también recurrió a aplicaciones de hielo en la cabeza y el cuello para controlar la temperatura corporal durante las prácticas, una estrategia que busca anticiparse a potenciales bajones físicos en partidos largos.

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Tras el episodio físico en París, el italiano se sometió a pruebas médicas en Milán para confirmar su estado.

“Queríamos saber que mi cuerpo estaba bien, y lo está”, declaró Sinner en palabras recogidas por Mundo Deportivo. Desde entonces, la preparación se enfocó en pequeños ajustes y atención a los detalles, incluyendo evaluaciones constantes de hidratación y recuperación muscular.

Calendario y trabajo físico específico

Sinner reorganizó su calendario y evitó torneos previos en césped, priorizando un enfoque físico y estratégico tras el episodio sufrido en Roland Garros (REUTERS/Andrew Couldridge)
Sinner reorganizó su calendario y evitó torneos previos en césped, priorizando un enfoque físico y estratégico tras el episodio sufrido en Roland Garros (REUTERS/Andrew Couldridge)

Para priorizar la recuperación y el trabajo físico, Sinner evitó competir en torneos de césped entre Roland Garros y Wimbledon. El objetivo fue llegar al Grand Slam en óptimas condiciones, según detalló el propio jugador al medio deportivo.

“Lo que pasado, pasado está. Comprobaremos si encontramos la solución. Si no, seguiremos trabajando para intentarlo en la próxima ocasión”, afirmó. La estrategia incluyó entrenamientos en condiciones de calor para simular el esfuerzo en partidos oficiales.

El uso del chaleco refrigerante y el sensor de glucosa permitió un monitoreo permanente de su estado físico, un aspecto que su equipo considera clave para el tramo final de la temporada. Además, la planificación contempló sesiones de recuperación activa y una dieta adaptada a las necesidades energéticas del jugador durante la competencia.

Ciencia y tecnología en la alta competencia

El equipo de Sinner fortaleció la preparación con herramientas médicas y científicas, sumando monitoreo constante y rutinas adaptadas al desgaste del circuito (REUTERS/Andrew Couldridge)
El equipo de Sinner fortaleció la preparación con herramientas médicas y científicas, sumando monitoreo constante y rutinas adaptadas al desgaste del circuito (REUTERS/Andrew Couldridge)

“Estamos seguros de que necesitamos entrenar en condiciones de más calor. Cada año hace más calor, en todos sitios. Es un tema muy importante, estoy contento del trabajo que estamos haciendo”, explicó Sinner, citado por Mundo Deportivo.

La experiencia de París marcó un antes y un después en la gestión de los esfuerzos y la prevención de recaídas, algo que el italiano y su entorno consideran prioritario de cara a futuros torneos. El trabajo conjunto entre el cuerpo técnico y el área médica apunta a ofrecer respuestas ante el desgaste generado por el calendario y las exigencias del circuito.

La base científica y tecnológica se refleja en la adaptación constante de las rutinas, con el objetivo de sostener el rendimiento en partidos de máxima exigencia, especialmente cuando las condiciones climáticas se vuelven un factor determinante en la definición de los encuentros más importantes.

Sinner enfrentará a Djokovic en semifinales

La semifinal de Wimbledon reunirá a Sinner y Djokovic en un duelo entre la nueva generación y la experiencia, con ambos jugadores en busca de la final del torneo (EFE/EPA/STR)
La semifinal de Wimbledon reunirá a Sinner y Djokovic en un duelo entre la nueva generación y la experiencia, con ambos jugadores en busca de la final del torneo (EFE/EPA/STR)

La victoria de Novak Djokovic ante Félix Auger-Aliassime definió el cruce de semifinales en Wimbledon. Según el resumen de resultados publicado por AS, el serbio avanzó y se medirá ante el campeón defensor en el All England Club, donde buscará su octavo título sobre césped.

Djokovic, de 39 años, mantiene su vigencia y vuelve a cruzarse con Sinner en una instancia decisiva de Grand Slam.

El duelo entre Sinner y Djokovic representa un nuevo capítulo en la rivalidad reciente del tenis masculino, con el italiano apostando por la innovación en la preparación y el serbio por la experiencia acumulada en los torneos más importantes del circuito. El enfrentamiento ya genera expectativa en el ambiente tenístico y se perfila como uno de los partidos destacados de la temporada.

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