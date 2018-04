Marisol Rey (31) desde muy chica tuvo un vínculo y una conexión especial con los perros y hace 8 años logró llevarla al ámbito profesional. "Ni sabía que existía la carrera de adiestramiento. Estaba trabajando en recursos humanos en una empresa, decidí viajar a Sudáfrica y un día me encontré buscando un curso de adiestramiento en Internet. Ya desde la primera clase me sentí totalmente atrapada. Y cuando empecé a trabajar de eso me di cuenta de que era lo que realmente quería", recuerda Marisol, que realizó la carrera de Adiestradora Canina Profesional en la UBA y hoy, además de seguir capacitándose, es directora de Patita Patita Adiestramiento.