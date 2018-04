El período de existencia humana se ha prolongado y cada cambio de decenio produce replanteos, crisis (oportunidades) y distintas formas de vivir el comienzo de la nueva década como un declive o al revés, una manera de festejar y honrar la vida.

El significado de las edades depende de cada uno. Un ejemplo personal: al cumplir 50 me sentí mejor que a los 30, me casé de nuevo, inicié y terminé una carrera universitaria, creé y coordiné un taller de mutua ayuda, escribí dos libros, di clases, en fin, era una tempestad en el mejor sentido de la palabra, y mi único combustible era, cada tanto, cuando me fallaba el "drive", tomarme una aspirina.

Otros ejemplos, mi amigo Jorge –que ya pasó los 60– se anota siempre en expediciones para el cruce de los Andes a caballo o se mete en grupos que escalan montañas o cerros. Y está feliz junto a su novia de 34 años. Otros compinches de 40 o 50 hacen viajes al exterior con sus excompañeros de colegio, y mi exsuegra, que nunca creyó que llegaría a los 70, armó un fiestón con parientes y conocidos que sería la envidia de Dalma Maradona.

Nunca fuimos héroes ni vivimos en una burbuja ni somos personajes del "ochentoso" film Cocoon porque no nos topamos con ninguna barra de extraterrestres que nos devolvieron la energía. Simplemente nunca la perdimos. Entendimos que mientras Dios no nos diga "game over", está bueno seguir jugando. Claro que seguimos necesitando de los otros: confianza, aprecio, admiración, aprobación y aliento.

Pero a veces, con amanecer con corazón de grillo, como en el poema de Nalé Roxlo, sobra.