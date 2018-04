-Sí, porque aquí es donde puedo volar y contar las historias que más me interesan. Donde siento que puedo extrapolarme como actor. Pero hablar de algo que uno no hace es casi casi mala educación. Es feo hablar de lo que uno decide no hacer… No sé. Yo soy muy feliz de poder interpretar lo que me gusta, desde donde me gusta y con completa libertad. Quiero refrendar y defender todo lo que me gusta.