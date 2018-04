Rocío Marconi (16, Look 1 Model Management). De mamá cubana y papá argentino, la joven no pasa desapercibida con su 1,80 m de altura, ojos saltones y labios XXL. Dio sus primeros pasos a los 14 en Argentina. Este año, cuando viajó a Londres, cautivó a la diseñadora británica Simone Rocha, quien la eligió para abrir su desfile. Le siguieron las mejores marcas: Fendi, Missoni, Marni, Salvatore Ferragamo, Lanvin, Off white, Jil Sander y Alberta Ferretti.