Colombia

Millonario robo en local de San Andresito del Norte, en Bogotá: Dueño denuncia a un guarda de seguridad

Las acciones atribuidas a un presunto custodio, captadas por cámaras y mencionadas por testimonios, derivaron en cuestionamientos sobre el acceso del personal al centro y sobre la integridad de los sistemas de protección

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Las primeras sospechas sobre el hurto recaen sobre el vigilante, quien tenía acceso exclusivo y llaves del establecimiento - crédito San Andresito Norte/Facebook/Captura video Noticias Caracol
Las primeras sospechas sobre el hurto recaen sobre el vigilante, quien tenía acceso exclusivo y llaves del establecimiento - crédito San Andresito Norte/Facebook/Captura video Noticias Caracol

Un robo millonario en un local de tecnología en el sector de San Andresito del Norte, en Bogotá, tiene consternados a los comerciantes ante la posibilidad de que las personas encargadas de proteger sus negocios puedan estar involucradas en delitos de este tipo.

El propietario del local afectado relató que en la madrugada del lunes 11 de mayo recibió una llamada inesperada de la administración del centro comercial.

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“Me dicen que me acerque porque aparentemente hay un robo en mi local. Cuando llego encuentro los vidrios rotos y totalmente saqueada toda la vitrina exterior”, detalló al programa Ojo de la noche, de Noticias Caracol.

La investigación se centra en el vigilante nocturno del centro comercial, señalado por las víctimas como el principal sospechoso. El comerciante sostuvo que “las cámaras de seguridad registraron movimientos sospechosos por parte del guarda antes de que ocurriera el robo”.

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Según su versión, el vigilante habría manipulado el sistema eléctrico y luego desaparecido.

Videos de seguridad muestran al vigilante manipulando el sistema eléctrico y cortando la energía del centro comercial - crédito Captura video Noticias Caracol
Videos de seguridad muestran al vigilante manipulando el sistema eléctrico y cortando la energía del centro comercial - crédito Captura video Noticias Caracol

Durante la noche del domingo 10 de mayo, un hombre se llevó celulares de alta gama, tablets y otros dispositivos, sin que nadie lo advirtiera en ese momento.

Las cámaras de vigilancia muestran a un individuo con gorra y tapabocas entrando al comercio, rompiendo una vitrina y sacando los equipos. El sujeto almacenó la mercancía en una maleta y, según las imágenes, salió del sitio sin levantar sospechas, dejando incluso la reja exterior abierta.

En los registros audiovisuales, la víctima observó una secuencia que levantó más sospechas: “En unos videos vemos que el tipo se acerca al local, luego sube a su puesto y baja los tacos inmediatamente. Se va la luz y se apagan las cámaras del centro comercial”. Este apagón facilitó que el robo ocurriera sin registros visuales del momento exacto.

De acuerdo con el afectado, no existen señales de ingreso forzado en el centro comercial, lo que sugiere que el autor conocía bien el lugar. Los comerciantes afectados sospechan principalmente de un guarda de seguridad que trabajaba en el sitio, quien desapareció tras el hecho y no ha regresado a su puesto.

El local de tecnología fue encontrado con la vitrina destruida y completamente saqueado tras el aviso de la administración - crédito San Andresito Norte/Facebook
El local de tecnología fue encontrado con la vitrina destruida y completamente saqueado tras el aviso de la administración - crédito San Andresito Norte/Facebook

El comerciante narró al medio mencionado que, después del hurto, “lo vemos salir del centro comercial totalmente cubierto, pero desaparece. Ya se mandó a buscar a la casa y no aparece ni él ni la esposa”.

El robo ocurrió en un establecimiento de tecnología, ubicado sobre la calle 195 con autopista Norte, en la localidad de Usaquén una de las zonas comerciales más concurridas de la capital. Durante la madrugada, cuando el local permanecía cerrado y con escaso movimiento, los responsables lograron llevarse mercancía valorada, dejando pérdidas calculadas entre250 y 300 millones de pesos

Las autoridades aún no han confirmado oficialmente la participación del vigilante. Sin embargo, los videos de seguridad forman parte de la evidencia recopilada por los investigadores, quienes mantienen el caso bajo análisis.

En respuesta al robo, los propietarios del establecimiento presentaron denuncia ante las autoridades y solicitaron ayuda para identificar plenamente al responsable, así como recuperar los equipos sustraídos. Además, han pedido explicaciones a la empresa de seguridad encargada de la vigilancia sobre el rol del guarda y la aparente falta de controles durante la noche.

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Celulares en mesa
El 2025 el robo de celulares siguió bajando, pero aún las medidas aplicadas no dan una solución contundente. - Crédito Osiptel

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