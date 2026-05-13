Colombia

Antioquia podría tener un puerto espacial: esta es la particular propuesta que le hizo el gobernador Andrés Julián Rendón a Elon Musk, dueño de Tesla y X

El mandatario local afirmó que el departamento es una tierra de personas resilientes y valientes, capaces de contribuir a la innovación a nivel mundial

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El gobernador de Antioquia ofreció a Elon Musk construir sedes de SpaceX en el departamento - crédito Gobiernación de Antioquia/Reuters
El gobernador de Antioquia ofreció a Elon Musk construir sedes de SpaceX en el departamento - crédito Gobiernación de Antioquia/Reuters

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, invitó el 12 de mayo de 2026 a Elon Musk a considerar el departamento colombiano como sede para el proyecto Starship de SpaceX, tras conocerse que la empresa evalúa nuevos sitios para sus puertos espaciales en diversas regiones del mundo.

En respuesta a un mensaje publicado por SpaceX en la red social X, donde se informó que “no es un secreto que pretendemos lanzar miles de vuelos de ‘Starship’ al año”, la compañía detalló que la expansión requiere “la capacidad de hacer lanzamientos desde diferentes lugares”, por lo que “constantemente estamos explorando sitios que encontremos viables para expandir las operaciones de ‘Starship’ de cara al futuro, tanto a nivel doméstico como internacional”.

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El magnate sudafricano apoyó esta postura señalando que se están considerando “varias ubicaciones a nivel nacional e internacional para construir los puertos espaciales más avanzados del mundo”.

Andrés Julian Rendón sostuvo que el departamento es una tierra de personas resilientes, valientes, que pueden contribuir a la innovación a nivel mundial @AndresJRendonC/X
Andrés Julian Rendón sostuvo que el departamento es una tierra de personas resilientes, valientes, que pueden contribuir a la innovación a nivel mundial @AndresJRendonC/X

El pronunciamiento del empresario motivó a Rendón a publicar una propuesta dirigida directamente a Musk, en la que aseguró que el departamento está a disposición para este tipo de proyectos aeroespaciales.

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“Elon, si estás buscando aliados en el mundo que todavía crean en la libertad, el trabajo, la innovación y el coraje, no busques más. Antioquia está lista”. El goberenante local enfatizó además que en la región “no nos rendimos ante el miedo ni la mediocridad. Construimos, luchamos y creamos. Nuestro pueblo ha convertido la adversidad en fortaleza durante generaciones”.

En la publicación, que incluyó mensajes en español e inglés, Rendón remarcó que en Antioquia encontrarán “no solo aliados, sino una tierra de personas resilientes, valientes y decididas a ayudar a construir el futuro”.

La línea ecuatorial: eficiencia y liderazgo en la carrera espacial

La participación de Antioquia en el proyecto de SpaceX no sería una opción descabellada - crédito Dado Ruvic/Reuters
La participación de Antioquia en el proyecto de SpaceX no sería una opción descabellada - crédito Dado Ruvic/Reuters

Desde el punto de vista operativo y técnico, la proximidad a la línea ecuatorial —como es el caso de Antioquia— representa una ventaja significativa en el lanzamiento de cohetes, especialmente cuando el destino es una órbita geoestacionaria utilizada para telecomunicaciones y meteorología.

En palabras de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), ese “efecto resortera” producido por la rotación terrestre facilita que las naves espaciales alcancen mayor altitud con un menor gasto energético. De hecho, en misiones recientes, como Artemis II, el trayecto del cohete se ajustó para buscar el eje del Ecuador, aprovechando el impulso natural que proporciona la región.

Esta ubicación estratégica permite transportar más carga útil al espacio, dado que necesita menos combustible para vencer la gravedad gracias a la inercia adicional que proporciona la velocidad del planeta.Tanto la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa por sus siglas en inglés) como la ESA coinciden en que esta eficiencia técnica se traduce también en ganancias científicas y económicas, lo que explica la concentración de puertos espaciales en regiones ecuatoriales.

De concretarse la inclusión de Antioquia en la red global de puertos espaciales de SpaceX, Colombia se alinearía con la tendencia internacional de aprovechar al máximo las condiciones geográficas y sumar capital humano preparado para los desafíos de la industria aeroespacial, como han hecho ya otras naciones con instalaciones estratégicamente localizadas cerca del Ecuador.

Solo el 15% de las muertes violentas en el Suroeste de Antioquia logra esclarecerse, reveló el gobernador Andrés Julián Rendón durante el Consejo de Seguridad - crédito Gobernación de Antioquia / X
La Gobernación de Antioquia, en alianza con la Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB), seleccionó a cuatro encadenamientos productivos y el mismo número de paquetes tecnológicos - crédito Gobernación de Antioquia / X

Por otro lado, la Gobernación de Antioquia anunció el financiamiento de cuatro encadenamientos productivos y el mismo número de paquetes tecnológicos.

“Estas cuatro propuestas van a recibir cofinanciación por parte del programa AlimentaTec Antioquia para favorecer el encadenamiento productivo, a través de la dispersión de paquetes tecnológicos que nos permitan no solo mejorar la productividad, sino también la sostenibilidad de los sistemas productivos”, resaltó el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Naranjo Giraldo.

Y agregó: “Estamos hablando de cuatro alianzas que van a favorecer iniciativas de intervención en sectores como el aguacate, las pasifloras, el plátano y la cadena láctea. En conjunto, no solo buscan fomentar la innovación y la transferencia de paquetes tecnológicos, sino también dispersar la productividad y la innovación en el territorio, especialmente entre los pequeños productores”.

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