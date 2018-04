Las rubias llevan casi dos décadas en el medio– ambas chicas Disney participaron de la The Mickey Mouse Club con apenas 7 años. El programa sirvió de cuna y plataforma para proyectar sus caminos artísticos. Un poco antes de alcanzar la mayoría de edad se consagraron con éxitos pegadizos como Opps I Did It Again (Spears) o Genie in a Bottle (Aguilera) encabezando los charts musicales alrededor del mundo que se trasformó en más de 100 millones de discos vendidos.