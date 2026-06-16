Colombia

Qué pasará con el precio de la gasolina en Colombia, ante la caída del valor del barril de petróleo, tras acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán

La volatilidad global afecta a la recaudación estatal, la estabilidad fiscal y la competitividad de diferentes industrias dentro del país

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Gasolina - Colombia
El precio promedio nacional de la gasolina corriente en Colombia es de aproximadamente $15.849 por galón - crédito Colprensa

El precio internacional del petróleo cayó más de USD22 por barril entre el 15 de mayo y el 12 de junio. El descenso, vinculado a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y la reapertura del estrecho de Ormuz, generó expectativas de una estabilización del crudo Brent, de referencia para Colombia, entre USD60 y USD70. Las consecuencias se percibirán en los mercados globales y en la economía nacional dentro de poco. Esto, teniendo en cuenta que la reanudación del tráfico marítimo incrementó la oferta global de crudo.

Aunque Colombia exporta grandes volúmenes de crudo, los efectos positivos y negativos se distribuyen en la economía nacional; en especial, en los ingresos estatales y los precios internos de combustibles. Y es que el crudo Brent alcanzó USD109,26 el barril a mediados de mayo, impulsado por el cierre parcial en Ormuz y la tensión militar en la región. Después del acuerdo del 14 de junio y la normalización del tránsito petrolero, los precios revirtieron su tendencia alcista. En la segunda semana de junio, el Brent bajó hasta USD83 y registró la mayor caída en semanas.

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“Hay señales, según las cuales, Irán y Estados Unidos y los demás países involucrados en el conflicto en Oriente Medio estarían cerca de llegar a un acuerdo para terminar este conflicto. Esto significaría que se llegaría a la normalidad de la circulación de buques petroleros por el estrecho de Ormuz y, por lo tanto, llegaríamos a las condiciones normales para el comercio mundial del petróleo”, explicó el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana Remi Stellian a El Universal.

Stellian agregó que el mercado apuesta por condiciones normales, mientras la estabilidad geopolítica en la zona se mantenga.

El estrecho de Ormuz es un paso marítimo clave ubicado en el golfo Pérsico, entre Irán al norte y Omán y los Emiratos Árabes Unidos al sur - crédito Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP
El estrecho de Ormuz es un paso marítimo clave ubicado en el golfo Pérsico, entre Irán al norte y Omán y los Emiratos Árabes Unidos al sur - crédito Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP

Impacto económico del precio del crudo Brent en Colombia

En Colombia, los menores precios internacionales del petróleo tienen repercusiones disímiles. Afectan de forma directa a la empresa estatal Ecopetrol y a las regiones que dependen de regalías petroleras. “Para Colombia el impacto de un menor precio del barril de petróleo es complejo. Por una parte, para la empresa estatal Ecopetrol sus ingresos podrían verse afectados y eso tiene consecuencias en materia de menores dividendos a sus accionistas y también menores regalías para los entes territoriales”, indicó el experto.

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Las cifras resaltan la magnitud del impacto. Según estimaciones de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet) y Corficolombiana, el país pierde entre USD14,6 millones y USD16 millones por cada dólar que baja el Brent. A nivel anual, Corficolombiana calculó pérdidas en exportaciones cercanas a USD 170 millones, lo que disminuye los ingresos fiscales nacionales y regionales.

Dicha reducción se traduce en menos recursos para proyectos públicos y menor inversión en desarrollo regional. Además, las regiones productoras dejan de recibir sumas relevantes en regalías, lo que puede debilitar su estabilidad financiera en el mediano plazo.

Efectos para los ciudadanos y sectores productivos en Colombia

Aunque la caída internacional del crudo suele generar expectativas de alivio, los consumidores colombianos no perciben una disminución inmediata en el precio de la gasolina o el gas. Con esto se confirma que el precio de los combustibles en Colombia no baja automáticamente ante una caída internacional del crudo.

El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, superó los USD100 en medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos - crédito Ronald WittekEFE/EPA
El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, superó los USD100 en medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos - crédito Ronald WittekEFE/EPA

La regulación estatal, los impuestos, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) ralentizan el traslado de la baja hasta el usuario final. “Para los ciudadanos los efectos de unos menores precios en el petróleo no se verán de manera inmediata. Pueden durar varias semanas para que se refleje en los precios de los combustibles y los demás productos que dependen de ese energético como insumo”, afirmó Stellian al medio.

El retraso afecta también a productos como plásticos y químicos industriales, cuya elaboración depende del precio del petróleo. La cadena de suministros y los costos de producción en diferentes sectores pueden ajustarse a la baja, pero solo una vez que la reducción internacional llegue al mercado interno.

Al mismo tiempo, la disminución del precio del crudo abre espacio para impactos positivos. Sectores como transporte, industria química y manufactura podrían beneficiarse de costos menores, lo que ayudaría a contener la presión inflacionaria. Estos beneficios, sin embargo, dependerán de la rapidez y el alcance de los ajustes regulatorios en el país.

Reacciones en los mercados y perspectivas globales

La distensión geopolítica ante el acuerdo entre Irán y Estados Unidos generó una reacción positiva en los principales índices bursátiles del mundo. Según El Nuevo Siglo, los futuros registraron las siguientes subidas:

  • Nasdaq 100: 2,1%.
  • S&P 500: 1,2 %.
  • Stoxx 600 europeo: 0,7 %, superando niveles previos al conflicto.
  • Nikkei 225 japonés: 4,99%
  • Kospi surcoreano: 5,54%.
Kristalina Georgieva es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional - crédito Mike Blake/Reuters
Kristalina Georgieva es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional - crédito Mike Blake/Reuters

Pese al optimismo en los mercados, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió sobre la recuperación lenta del suministro global, debido a daños significativos en la infraestructura del Golfo. “Cuanto antes se resuelva, mejor, sobre todo porque el suministro tardará en recuperarse dado el importante daño a la infraestructura”, expresó.

El FMI resaltó que las economías exportadoras de petróleo en el Golfo enfrentan perspectivas de crecimiento bajas, con cinco de los ocho países sufriendo contracciones económicas tras el conflicto y en un entorno aún marcado por la volatilidad e incertidumbre acerca de la normalización total del comercio petrolero.

Así las cosas, países productores medianos y dependientes, como Colombia, deben ajustar rápidamente sus políticas para enfrentar la volatilidad y aprovechar los posibles beneficios de costos menores en sectores productivos y de consumo.

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