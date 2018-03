Pero para ella –al principio, al menos– la cosa no iba mal. Con 10.000 seguidores en Instagram, Lissette se convirtió en lo que siempre había soñado: una influencer, una it girl, la clase de chica que marca tendencia y que, por eso mismo, entra en el radar de las marcas, que automáticamente comienzan a regalarles desde zapatos hasta vestidos, viajes o teléfonos celulares de ultimísima generación. Y como la moneda de cambio en el universo influencer no es otra que una manito con el pulgar apuntando al cielo (el benemérito like), Lissette llegó a la conclusión de que si quería hacer carrera como marcadora de tendencias, no podía sino mudarse de su Miami natal a New York y comenzar a darse (y a retratar) la gran vida. Y así lo hizo.