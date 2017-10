Como lo indica la palabra, esto significa trabajar desde casa, ya sea una vez por semana, varios días, todos o de manera aleatoria según la decisión de cada empleado y empresa. Sin embargo, no todo es una fiesta. Es que, según un informe realizado por la Sociedad para la Administración de los Recursos Humanos de los EE.UU., el porcentaje de personas que gozan del home office bajó de un 24% a un 22% en los últimos dos años. Muchas de las empresas líderes en el mundo como IBM, Best Buy, Yahoo o Bank of America dieron marcha atrás y les exigieron a los empleados volver a sus puestos en las oficinas.