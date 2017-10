RECALCULANDO. "Yo hacía un laburo pulpo, típico de una mamá emprendedora", cuenta Lucía Conte Mac Donell. Ella es arquitecta desde 2006, dio clases ad honorem en la facultad durante varios años y emprendió su propio proyecto, Nalha, de objetos textiles y juguetes. "Cuando nació Felipe, hace 2 años, me costó volver a organizarme. Yo antes me encargaba de la producción, visitaba clientes, hacía las compras, los despachos, atendía el showroom en Núñez y, si faltaba una costurera, cosía. Con Feli me resultó difícil sostener la mecánica, los tiempos eran otros. Él decidía mis tiempos", dice, mientras le acomoda a Mateo, su hijo de 3 meses, el puño de la camisa.