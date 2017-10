A punto de prescribir la causa, el caso dio un vuelco inesperado, un giro que sintoniza con la hipótesis que siempre mantuvo la familia García Belsunce: que los culpables de la muerte de María Marta eran la pareja de vecinos de Carmel, con prontuario. Nicolás Pachelo siempre fue el vecino en la mira de la defensa del viudo Carlos Carrascosa, pero el fiscal que llevó adelante el juicio por el crimen, Diego Molina Pico, apuntó siempre al círculo íntimo. Carlos Carrascosa estuvo preso siete años. Nicolás Pachelo no fue imputado en aquel momento y se sometió al cotejo de ADN, la misma prueba a la que su ex mujer se va a enfrentar durante las próximas semanas. Algunos indicios no cierran del todo para los nuevos fiscales, encargados de repasar cada uno de los puntos de la causa. Las antenas de telefonía de Pilar captan a Pachelo haciendo llamados desde la zona, después del horario en el que mataron a María Marta (alrededor de las 18.30), mientras él asegura haber estado en Capital. Además, tres testigos lo vieron corriendo a metros de María Marta, poco antes del crimen. Con esta nueva línea se reactiva el móvil del robo. Un cofre metálico de la asociación benéfica "Amigos del Pilar" que María Marta guardaba en su casa con dinero, tres chequeras y la llave de una caja de seguridad podrían haber sido el detonante del crimen. Por otro lado, a la justicia le genera sospechas que el lunes 28 de octubre, cuando todavía no habían pasado veinticuatro horas del hecho y aún se hablaba de un accidente, Pachelo le haya preguntado a un mozo de una estación de servicio: "¿Saben algo de la mujer que mataron en el country?". Otro dato que confunde a los fiscales es que salió del barrio privado por el sector de no socios pocos minutos antes de las 19. Muchos cabos sueltos y un crimen que sigue sin resolverse.