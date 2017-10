¿Y cuándo fue la primera cita? ¡Ay, no me acuerdo! (se ríe). Mirá, nos vimos en el verano de 2014, que yo estaba como imagen de una marca de autos y él estaba jugando en Pinamar. Nos sentamos a tomar unos mates y empezamos a hablar de cómo había sido el retiro para cada uno. Para él, lo mejor que le había pasado en la vida, ¡y para mí no! Yo me obligué a retirarme, me costó mucho, y además mis amigas no ayudaban: todas me pedían "un añito más". Con eso tiré como cinco o seis años (se ríe). Recién nos volvimos a ver en el Miami Open, en marzo de 2016. Nos encontramos, y a partir de ahí empezamos a salir. Me había quedado sola en Miami para estar un tiempo sin nadie, hacer playa, y fue durante esos cuatro días que, por esas cosas de la vida, me di la oportunidad de salir. Tenía unos nervios tremendos, Fer me parecía un hombre sumamente atractivo y además lo admiraba mucho.