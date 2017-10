-¿Cuánto puede salir La Gioconda?

-Creo que no tiene precio directamente. Puede costar 100, 500 o 1.000 millones de dólares… No podría estar en el mercado porque no habría precio que la pagara. Igual, si yo tuviera ese dinero, preferiría comprar muchas obras más económicas y seguir viendo a La Mona Lisa en el museo. Me parece ridículo que un particular compre una obra de ese valor para tenerla en una bóveda. No le encuentro sentido. Me imagino que si tenés una pieza de ese valor no querés que nadie la toque para que no se estropee. Esas obras tienen que estar en instituciones para que las disfrutemos todos.