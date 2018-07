–Por ahora no, obvio que queremos que tenga un hermanito o hermanita, pero no por ahora. Como estamos muy presentes, la crianza de Lupe es muy demandante y también tenemos el disco. Ahora las prioridades son ella y el disco. En un par de años, cuando Lupe esté más grande, seguramente. Con mi hermana mayor me llevo 6 años y tenemos una súper relación, así que no me preocupa que no sean muy seguidos.