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Defensa de Santiago Uribe confirmó que se entregó a las autoridades e insistió en su inocencia: “Continuará”

El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado por nexos con el paramilitarismo y un homicidio

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Santiago Uribe se entregó a las autoridades por una oden de captura en su contra - crédito Europa Press
Santiago Uribe se entregó a las autoridades por una oden de captura en su contra - crédito Europa Press

Los abogados Jaime Granados y Juan Felipe Amaya Mejía emitieron un comunicado sobre la situación jurídica de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, condenado por nexos con el paramilitarismo. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria proferida el 25 de noviembre de 2025 contra Uribe Vélez por el Tribunal Superior de Antioquia.

En la comunicación oficial de la defensa, se confirma que Uribe Vélez compareció voluntariamente ante las autoridades para cumplir con una orden de captura que pesa en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

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“Ayer, en horas de la noche, fiel a su respeto por la justicia SANTIAGO compareció voluntariamente a cumplir con la orden de captura en su contra”, precisaron.

El abogado Jaime Granados Peña defendió la inocencia de Santiago Uribe - crédito @JGranadosPena/X
El abogado Jaime Granados Peña defendió la inocencia de Santiago Uribe - crédito @JGranadosPena/X

Los juristas aseguraron que Santiago Uribe fue condenado después de un largo proceso judicial que inició en 1996, que, desde su perspectiva, carece de pruebas que sustenten su participación en la creación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles en Antioquia.

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Pese a ello, en segunda instancia y en casación, la condena en su contra fue ratificada. “El respeto a la Honorable Sala de Casación Penal y al Tribunal Superior de Antioquia, no nos releva de advertir que SANTIAGO ha sido condenado, a través de cuestionables pruebas, por una supuesta asociación delictiva de la que no hizo parte -delito que además estaba prescrito-”, detalló la defensa.

Los abogados insistieron en que, desde el primer momento en el que se hicieron señalamientos en su contra, Uribe Vélez compareció ante la justicia y en una primera decisión, fue absuelto. Sin embargo, esa determinación cambió posteriormente y el procesado pasó a ser condenado por la conformación y dirección del grupo paramilitar y por el homicidio de Camilo Barrientos Durán, un conductor de un bus que fue asesinado por integrantes de Los Doce Apóstoles el 25 de febrero de 2024.

Según indicaron los juristas, Santiago Uribe no estuvo involucrado en el crimen del conductor. Indicaron que se pudo comprobar ante la justicia quiénes fueron los “verdaderos determinadores” del asesinato.

“En todo caso, el acatamiento a la justicia no puede confundirse con la lucha indeclinable de SANTIAGO, su familia y su defensa, por la verdad y la justicia, la cual continuará, a través de todos los mecanismos jurídicos disponibles”, añadió.

Testigos cuestionables, según la defensa de Santiago Uribe

La defensa de Uribe Vélez insistió en que hay varios testigos que hicieron señalamientos falsos en contra del hermano del expresidente, cuyos testimonios fueron tenidos en cuenta en el proceso. En 1996, un testigo con reserva de identidad lo acusó de obtención de beneficios judiciales y, en ese momento, el hoy condenado compareció voluntariamente ante la justicia para “desmentir” esa versión.

Entre 1999 y 2000, la Fiscalía General de la Nación desestimó las declaraciones del testigo en dos decisiones distintas.

Posteriormente, apareció otro testigo: el mayor (r) Juan Carlos Meneses Quintero, que también hizo una “falsa acusación” en contra de Santiago Uribe Vélez. Para entonces, el sujeto estaba refugiado en Venezuela.

Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez posan con traje y corbata, sentados en una mesa de madera. Al fondo, la bandera de Colombia y cortinas.
Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

“No solo se mostró que el relato de Meneses partía de una imposibilidad absoluta, al demostrarse que SANTIAGO se encontraba en Manizales en un evento taurino cuando este falso testigo afirmó haberlo conocido en la Hacienda La Carolina, sino que se evidenciaron múltiples mentiras en su relato que hacían evidente el ánimo de incriminar falsamente a SANTIAGO”, explicaron.

Luego, ante la justicia apareció Eunicio Alfonso Pineda Luján, otro “falso testigo” que, según los abogados, padece de esquizofrenia paranoide. Además, se comprobó que con anterioridad había hecho falsas denuncias relacionadas con la supuesta presencia de hombres armados en las regiones en donde estuvo.

“A pesar de lo anterior, SANTIAGO fue sometido a una innecesaria detención preventiva de dos años ordenada por la Fiscalía que lideraba Eduardo Montealegre”, precisó la defensa.

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