Si no se ven resultados, se puede hacer mesoterapia capilar pero no durante la lactancia, recién cuando termines de amamantar. Como explica la asesora: "Si bien es un tratamiento localizado y la absorción de la sangre es mínima, mejor no correr riesgos y esperar al destete del bebé". La mesoterapia capilar consiste en inyecciones intradérmicas múltiples, de un complejo polivitamínico, sobre todo con vitaminas del grupo B. Se dan con 1 cm de distancia entre cada una, cada 10 días, unas 10 aplicaciones en promedio.