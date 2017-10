-Yo no me siento diferente, nosotros tratamos de ser lo mejor posibles cada día. Acá cocinamos lo que tenemos ganas. Si te gusta bien y si no también. No es soberbia, es simplemente que yo no sé trabajar de otra manera. Hago lo que me gusta y a eso le pongo tiempo y empeño. No lo podría hacer para nadie más, no podría armar un restaurante para otro en otra ciudad o con otro concepto. Lo hago para mí. No es un trabajo, menos un negocio, es mi pasión. Imaginate que cuando abrí Tegui hipotequé mi casa y vendí mi auto.