En el balcón se buscó integrar el interior-exterior siguiendo el estilo y los colores. La pared y la alzada de la baranda se revistieron en un ladrillo "chapita" gris que da personalidad y textura (Bara cemento). Tres macetas negras de MD delineadas por tres arbustos simétricos (MD flowerpots) se apoyan sobre un banco de madera (We Go Chic) con un espejo circular enmarcado en hierro negro (We Go Chic) que refleja el río. Dos sillas hierro red y una minimesita en mármol negro (Bull) completan el armado. sillas hierro red Zoom Un detalle del juego de té sobre una bandeja de acrílico fumé (We Go Chic)