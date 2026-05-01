Aranceles del 100 % a importaciones colombianas ya rigen en Ecuador y escalan la tensión comercial

La medida impuesta por el Gobierno ecuatoriano entró en vigor hoy, 1 de mayo, y afecta a la mayoría de productos provenientes de Colombia, en medio de una creciente disputa bilateral - crédito VisualesIA

Desde la medianoche de este 1 de mayo entraron en vigencia los aranceles del 100 % impuestos por Ecuador a las importaciones colombianas, una decisión que intensifica la tensión comercial entre ambos países y que impacta directamente el intercambio de mercancías en la región.

La medida aplica a productos que provengan o sean originarios de Colombia, con algunas excepciones específicas, entre ellas importaciones relacionadas con petróleo y generación energética, según lo establecido en una resolución del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, citado por Revista Semana.

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La decisión hace parte de una serie de acciones adoptadas por el Gobierno ecuatoriano desde comienzos de 2026, en medio de un deterioro progresivo de las relaciones con Colombia. Las autoridades de ese país han argumentado que estas medidas responden a preocupaciones sobre seguridad en la frontera común.

ARCHIVO - El presidente colombiano Gustavo Petro, a la derecha, y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

En febrero, Ecuador ya había implementado una “tasa de seguridad” del 30 % a productos colombianos, condicionando su permanencia a un mayor compromiso por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Posteriormente, en marzo, ese porcentaje fue elevado al 50 %, hasta llegar ahora al 100 %.

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La decisión ha generado reacciones en distintos sectores económicos. Empresarios, exportadores y trabajadores de zonas fronterizas han manifestado su preocupación por el impacto que estas tarifas pueden tener sobre la actividad comercial y el empleo, al considerar que encarecen significativamente los productos.

Vista del Puerto de Guayaquil, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Torre

También han hecho un llamado a los gobiernos de ambos países para retomar el diálogo y encontrar soluciones que permitan atender los temas de seguridad sin afectar de manera directa el comercio bilateral. Según han señalado, las medidas actuales ya están generando efectos negativos en la dinámica económica.

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Colombia, por su parte, ha respondido con acciones que buscan equilibrar la situación. Entre ellas, se incluye la suspensión de la interconexión eléctrica con Ecuador y restricciones al ingreso de ciertos productos ecuatorianos, como arroz y banano.

Además, se han registrado otros ajustes en las condiciones comerciales. Ecuador incrementó el costo del transporte de petróleo colombiano a través de uno de sus oleoductos, pasando de 3 a 30 dólares por barril, lo que añade presión a las relaciones económicas entre ambos países.

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Se han registrado otros ajustes en las condiciones comerciales. Ecuador incrementó el costo del transporte de petróleo colombiano a través de uno de sus oleoductos, pasando de 3 a 30 dólares por barril | Europa Press

La escalada de medidas ha estado acompañada de declaraciones cruzadas entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro, lo que ha contribuido a profundizar el distanciamiento diplomático. Esta situación ha llevado incluso a llamados a consultas de embajadores.

El conflicto también se ha visto influenciado por episodios relacionados con la seguridad en la frontera. A inicios de marzo, fuerzas ecuatorianas realizaron operaciones militares en esa zona, en medio de la presencia de grupos armados ilegales.

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Uno de los incidentes más relevantes ocurrió cuando un artefacto explosivo terminó en territorio colombiano tras una operación en la frontera. El hecho fue posteriormente aclarado al determinarse que no detonó y que su presencia obedeció a circunstancias del operativo.

A esto se suman diferencias políticas entre ambos gobiernos. Declaraciones sobre situaciones internas y señalamientos relacionados con actores criminales han incrementado la tensión, dificultando la construcción de consensos.

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El más reciente episodio se produjo tras acusaciones sobre una supuesta incursión de grupos armados en territorio ecuatoriano, lo que generó una nueva respuesta del Gobierno colombiano y propuestas de diálogo para abordar la situación.

El endurecimiento de las medidas comerciales refleja un momento crítico en la relación bilateral, con efectos que se extienden más allá del comercio y que podrían tener implicaciones en la estabilidad regional si no se logra un acercamiento entre las partes.

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