"Generalmente las colaciones se hacen cuando las cuatro comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena) no se respetan en su horario. Es decir, ayudan cuando uno se saltea alguna comida o si ésta no fue suficiente. Si uno conoce sus horarios y su rutina puede planificar las colaciones para no agarrar lo primero que encuentra, que generalmente son alimentos con harinas o grasa", explica la licenciada en Nutrición Cinthia Kwaterka (M. N. 7150), coordinadora del área de Nutrición de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina.