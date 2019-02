El entrenador explica: “Los veo inofensivos, no creo que te pueda llegar a lesionar, pero cada caso es particular, hay que tomar ciertos recaudos, tratar de entrenar con un profesional. Hay mucha información en Internet, está YouTube, pero tener contacto directo con alguien que pueda ayudarte, tocando una zona del abdomen específica o corrigiéndote cierta postura, siempre es lo más recomendable. Además, estos no son ejercicios súper fáciles de hacer, tenés que tener mucha conciencia motriz, no es fácil reclutar el diafragma, el transverso, son músculos muy profundos”. Entonces, sería conveniente buscar un entrenador que nos acompañe y supervise, integrándolos en un plan de entrenamiento y alimentación adecuado a nuestros requerimientos y necesidades.