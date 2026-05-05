Colombia

Juan Daniel Oviedo aclaró que no es “antiuribista” tras expresar su desacuerdo con que Álvaro Uribe sea ministro de Defensa: “Dejó un legado”

El economista y fórmula vicepresidencial aseguró que su proyecto, junto a Paloma Valencia, busca un cambio estructural y no un retorno a gobiernos anteriores

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Ilustración acuarela de Juan Daniel Oviedo, con cabello gris y barba, mirando a Álvaro Uribe, quien lleva traje y corbata, gesticulando con el dedo.
Juan Daniel Oviedo destacó legado de Álvaro Uribe Vélez pero insistió en mirar hacia el futuro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo aseguró, en una entrevista para La FM, que su reciente postura política sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez no implica un rechazo automático, sino una invitación a mirar hacia el futuro.

Durante su intervención, el también aspirantedestacó la importancia de no asociar el relevo político en Colombia con un retorno a gestiones anteriores.

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De acuerdo con lo expuesto por Oviedo, su desacuerdo con el uribismo no responde a una posición personal, sino a un enfoque basado en el análisis de la coyuntura nacional.

“Mi posición de desacuerdo, que implica tener criterio sin que eso me convierta en antiuribista, es también el conocimiento político que tengo del expresidente Álvaro Uribe Vélez”, expresó Oviedo. Añadió que, en su experiencia, el exmandatario ha manifestado que su ciclo como jefe de Estado ya se encuentra cerrado, tras propuesta de Paloma Valencia de nombrarlo ministro de Defensa si gana las elecciones presidenciales 2026.

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Durante la entrevista, Oviedo reconoció el papel que tuvo Uribe Vélez en la historia reciente del país, señalando que “cumplió una labor, dejó un legado que permitió que el gobierno Santos lograra un acuerdo de paz en este país, a pesar de tanta división que tenemos en Colombia”.

Según lo recogido por La FM, el aspirante enfatizó que los logros y controversias del pasado forman parte de una etapa que, en su opinión, ya está saldada.

El candidato subrayó que su proyecto político, junto a Paloma Valencia, no pretende revivir modelos anteriores. “Lo que queremos ahora Paloma y Oviedo es convencer a Colombia de que nuestra llegada a gobernar no es volver al pasado, sino generar un relevo que nos permita construir una gran transformación para Colombia en los próximos 25 años”, puntualizó.

En el diálogo, Oviedo insistió en que el objetivo de su propuesta radica en consolidar una transición política que suponga avances estructurales. “Queremos una transformación para Colombia”, afirmó, marcando distancia con cualquier narrativa que sugiera un regreso al modelo uribista.

Con este enfoque, el economista y exdirector del Dane busca posicionarse como una opción renovadora en el cambiante panorama político nacional.

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