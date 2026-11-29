El gabinete de seguridad de Israel autorizó el despliegue del primer contingente de la Fuerza Internacional de Estabilización en la Franja de Gaza.

Guardar

El gabinete de seguridad de Israel autorizó el ingreso de un primer contingente de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) a la Franja de Gaza, una misión multinacional concebida para asumir responsabilidades de seguridad, avanzar en el desarme del grupo terrorista Hamas y facilitar una transición en el territorio palestino después de más de dos años de guerra. La decisión constituye un primer paso para poner en marcha uno de los componentes centrales del acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Ministerio de Exteriores israelí informó que la autorización fue aprobada durante una reunión del gabinete celebrada este domingo. En su comunicado, explicó que el contingente ingresará con el cometido específico de “desarmar a Hamas”. Además, reiteró que la posición del gobierno de Benjamin Netanyahu no contempla iniciar la reconstrucción del enclave mientras la organización terrorusta islamista conserve su capacidad militar.

PUBLICIDAD

“El objetivo de Israel es claro y no ha cambiado: el desarme de Hamas”, sostuvo el Ejecutivo. También agradeció a Trump por sus gestiones para garantizar la seguridad israelí y promover un escenario de estabilidad regional.

La ISF está contemplada en el esquema de posguerra acordado en octubre de 2025 y respaldado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su creación responde a la necesidad de establecer una estructura internacional que pueda asumir tareas de seguridad mientras se organiza una administración alternativa para Gaza. Entre sus responsabilidades previstas figuran la supervisión de la desmilitarización, el apoyo a las fuerzas policiales palestinas y la facilitación de las condiciones necesarias para la recuperación del territorio.

PUBLICIDAD

La Junta de Paz presentó una propuesta para construir una base militar de 275 millones de dólares en Rafah para 5.000 soldados. (Europa Press/Contacto/Chen Junqing)

La conformación de la fuerza ya cuenta con compromisos de participación de cinco países: Marruecos, Indonesia, Kazajistán, Kosovo y Albania. El listado fue presentado en febrero por el entonces comandante de la ISF, el general estadounidense Jasper Jeffers, durante una reunión con Trump.

Otros dos países de la región, Egipto y Jordania, asumieron un papel diferente: colaborar en la capacitación de los futuros integrantes de la policía palestina.

En octubre, alrededor de 500 militares marroquíes recibieron entrenamiento para incorporarse al dispositivo internacional, según información proporcionada por integrantes de la estructura encargada de supervisar el plan de paz. Sin embargo, todavía no se había confirmado el ingreso efectivo de soldados de la ISF a Gaza antes del anuncio israelí.

PUBLICIDAD

Una propuesta presentada ante Naciones Unidas por la Junta de Paz, el organismo promovido por Trump para implementar el acuerdo, reservó 275 millones de dólares para levantar una base en Rafah, en el sur de la Franja. La instalación tendría capacidad para recibir a unos 5.000 efectivos. El plan general prevé una inversión de 2.450 millones de dólares durante los primeros seis meses.

El principal desacuerdo sobre la retirada israelí

El despliegue internacional está vinculado a una cuestión todavía sin resolver: quién ejercerá el control territorial y bajo qué condiciones se retirará el Ejército israelí. El esquema respaldado por la ONU establece que las tropas de Israel deberían replegarse gradualmente a medida que la ISF consiga establecer posiciones y asumir responsabilidades de seguridad. Sin embargo, los plazos y las etapas concretas de ese proceso todavía no fueron definidos.

PUBLICIDAD

Israel mantiene el control militar sobre más del 60 por ciento de la Franja de Gaza e impone restricciones al ingreso de suministros.

Netanyahu mantiene que no habrá una retirada completa mientras Hamas no entregue sus armas. El grupo terrorista, por su parte, manifestó su disposición a aceptar el desarme, pero supeditó ese compromiso a la salida de las fuerzas israelíes del enclave. Esa diferencia mantiene bloqueada una de las cuestiones centrales de la segunda etapa del acuerdo.

El gobierno israelí sostiene que no permitirá comenzar las obras mientras Hamas conserve armamento y capacidad militar. En su declaración de este domingo, Exteriores responsabilizó a la organización palestina por impedir los avances y afirmó que utiliza a la población para perpetuar su control político.

PUBLICIDAD

El alto el fuego no consiguió detener completamente las operaciones militares ni resolver la crisis humanitaria. Israel mantiene bajo su control más del 60% de la Franja, mientras que cientos de miles de palestinos permanecen desplazados en las zonas restantes. La entrada de mercancías y materiales continúa sometida a restricciones israelíes.

La guerra comenzó después del ataque de Hamas contra el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, y dejó gran parte de Gaza destruida, con viviendas, hospitales e infraestructura básica inutilizados. Sus más de dos millones de habitantes afrontan las consecuencias de una emergencia prolongada.

PUBLICIDAD