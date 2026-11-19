Joanne Young habla con la prensa tras conocerse el fallo contra cuatro hombres por violarla y abusar de ella. 19 de noviembre de 2026. (REUTERS/Jack Taylor)

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Cuatro hombres fueron declarados culpables este jueves en el Reino Unido de agredir sexualmente a una mujer a la que su entonces esposo drogaba y ofrecía por internet para tener relaciones sexuales con desconocidos.

La víctima, Joanne Young, de 49 años y madre de tres hijos, renunció a su anonimato para testificar públicamente durante el proceso, que se desarrolló en el Tribunal de la Corona de Winchester, en el sur de Inglaterra. El jurado determinó que Norman Macksoni, de 48 años, y Richard Wilkins, de 62, cometieron violación; este último resultó además responsable de un cargo de agresión mediante penetración. Connor Sanderson-Doyle, de 32 años, fue hallado culpable de agresión sexual mediante penetración y de tocamientos, mientras que Mohammed Hassan, de 38, respondió por un cargo de tocamientos sexuales. Todos habían sido captados por internet para asistir al domicilio familiar en Swindon.

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El esposo de la víctima, Philip Young, de 50 años y exconcejal por el Partido Conservador entre 2007 y 2010, ya había admitido con anterioridad decenas de cargos, once por violación y otros once por administrar sustancias con intención de incapacitar. Un sexto implicado, Dean Hamilton, de 47 años, también reconoció su responsabilidad, una agresión mediante penetración, dos agresiones sexuales y una violación.

Activistas por los derechos de las mujeres, a las afueras del Tribunal de la Corona de Winchester, durante el juicio por el caso de Joanne Young. 13 de noviembre de 2026. (REUTERS/Toby Shepheard)

Según se estableció en el juicio, entre 2016 y 2023 Philip Young sedaba a su esposa en la vivienda que compartían y contactaba a extraños a través de plataformas como Craigslist, Grindr y Fab Swingers para que mantuvieran relaciones con ella mientras permanecía dormida o inconsciente, bajo el pretexto de una supuesta fantasía sexual compartida. A lo largo de ese período, además, capturó y difundió imágenes íntimas suyas sin su consentimiento. El esquema salió a la luz en julio de 2024, cuando la policía de Wiltshire recibió información sobre una cuenta vinculada a Young en la aplicación Kik que había subido imágenes de bestialidad; la revisión posterior de sus dispositivos permitió hallar videos de Joanne atada e incapacitada en la cama, junto con conversaciones donde se compartía su imagen sin autorización.

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Los acusados sostuvieron en su defensa que no se percataron de que Joanne no estaba en condiciones de aceptar lo que ocurría y que nunca vieron a su esposo administrarle sedantes. La fiscal Sarah Jones replicó que podían “ver claramente los efectos” de esas sustancias. Su colega James Foster afirmó que eligieron “cometer actos indecibles de abuso contra Joanne Young sin molestarse en comprobar si ella estaba consintiendo”, y remarcó que la víctima afrontó el juicio “con una dignidad y una valentía extraordinarias”.

El juez Pushpinder Singh Saini ordenó el ingreso en prisión preventiva de los cuatro condenados mientras aguardan sentencia y advirtió que “cada uno de los acusados ha sido condenado por delitos sexuales de extrema gravedad”, por lo que afrontan penas “considerables”. Las sentencias se conocerán los días 21 y 22 de diciembre, fechas en que también se resolverá la situación de Young y Hamilton.

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Al salir del tribunal, Joanne expresó su “alivio” por el veredicto y pidió a otras mujeres en situaciones similares que acudan a las autoridades con la certeza de que “pueden ser creídas y comprendidas”. “Procesar lo que me ha sucedido sin mi conocimiento o consentimiento ha sido increíblemente difícil, y este abuso me ha costado la vida tal como la conocía”, declaró. “La persona en la que más confiaba en el mundo me traicionó de la manera más horrible”.

También planteó que su caso abre “serias preguntas” sobre el tratamiento legal del consentimiento: “Nadie debería poder darlo en tu nombre, y nadie debería poder basarse en la palabra de otra persona de que tú aceptaste. En ningún momento nadie me pidió mi consentimiento”.

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La fiscalía británica solicitó la colaboración de investigadores de Francia por las semejanzas del caso con la condena a Dominique Pelicot. (REUTERS/Jack Taylor)

El detective Geoff Smith, a cargo de la investigación, señaló que el esposo “puso su salud en riesgo al drogarla deliberadamente sin su conocimiento e invitar a extraños a violarla, privándola de autonomía sobre su propio cuerpo”. Las autoridades continúan en busca de un séptimo sospechoso.

En el Reino Unido se tramitan actualmente otras causas vinculadas con este tipo de agresión organizada facilitada por drogas, entre ellos uno contra nueve hombres acusados de abusar de una mujer víctima de su propio esposo en Stockport, al noroeste del país. Joanne, por su parte, aseguró que ya no se siente completamente segura, aunque con el respaldo de sus seres queridos se encuentra “trabajando duro para reconstruir” su vida.

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El caso presenta similitudes con el ocurrido en Francia, donde Dominique Pelicot fue condenado en diciembre de 2024, junto a otros 50 hombres, por agredir sexualmente a su esposa, Gisèle Pelicot, mientras estaba drogada entre 2011 y 2020. Pelicot recibió una pena de 20 años, mientras que los demás acusados fueron sentenciados a penas de entre tres y 15 años. Por las semejanzas entre ambos procesos, la fiscalía británica solicitó la colaboración de investigadores franceses. La organización contra el abuso doméstico Refuge calificó los veredictos de Winchester como una “justicia largamente esperada” que, sin embargo, “no pueden deshacer el devastador abuso” sufrido por la víctima.

(Con información de AFP y AP)