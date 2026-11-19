Fotografía de archivo del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, durante una rueda de prensa en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

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Estados Unidos entregará a Panamá una aeronave de patrullaje marítimo como parte de un paquete de asistencia en seguridad valorado en USD 27 millones.

El anuncio se conoció este miércoles a través de un pronunciamiento oficial de la representación estadounidense en el país centroamericano.

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El objetivo declarado es reforzar la vigilancia sobre las costas y las aguas jurisdiccionales panameñas frente al avance del crimen organizado.

La entrega de la aeronave de patrullaje marítimo es el componente central de la cooperación, pensada para ampliar el alcance de detección sobre el territorio marítimo del país.

A esa herramienta se suman programas de capacitación y apoyo técnico orientados a mejorar la operatividad de los estamentos de seguridad panameños.

Estados Unidos movilizó cobijas, mosquiteros, lonas y carpas familiares para atender a miles de damnificados del terremoto del 9 de octubre. Tomada de la embajada de EU en Panamá

Con ese combo de equipamiento y entrenamiento, Panamá sumará capacidad tecnológica para responder ante incursiones delictivas en el mar, según el comunicado difundido por la delegación estadounidense.

La representación estadounidense sostuvo que la protección del hemisferio comienza con la intercepción directa de las redes criminales transnacionales.

De acuerdo con la información divulgada por el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, el objetivo declarado es reforzar la capacidad del país para combatir el tráfico ilícito de drogas y armas, así como las operaciones de organizaciones criminales que aprovechan brechas en el control marítimo para movilizar cargamentos ilícitos hacia Norteamérica.

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Tanto la embajada de Estados Unidos como diversos medios panameños han subrayado que la iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de “protección del hemisferio”.

Esta, basada en la intercepción directa de redes criminales transnacionales y en la consolidación de una red de cooperación regional orientada a la seguridad marítima, el control de rutas de narcotráfico y la protección del Canal de Panamá como infraestructura crítica del comercio mundial.

Un buque portacontenedores atraviesa las esclusas del Canal de Panamá frente a las banderas de Panamá y Estados Unidos ubicadas en el mirador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el anuncio se produce en un contexto de modernización más amplio de las capacidades de seguridad panameñas, que incluye la incorporación de nuevas embarcaciones repotenciadas con apoyo del Reino Unido y el despliegue de sistemas no tripulados de superficie Corsair, facilitados por Estados Unidos tras el ejercicio multinacional Panamax 2026, con el propósito de ampliar la vigilancia marítima y mejorar la interdicción de actividades ilícitas.

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Los fondos también incluyen programas especializados de capacitación dirigidos a fortalecer las capacidades del personal de los estamentos de seguridad panameños, tanto en el uso de la nueva aeronave como en el diseño y la ejecución de operaciones marítimas basadas en inteligencia, búsqueda, detección e interdicción.

La capacitación abarca, previsiblemente, entrenamientos técnicos para pilotos, operadores de sensores, analistas de inteligencia y equipos de mando y control, así como formación en mantenimiento y logística para asegurar la sostenibilidad del sistema en el mediano plazo.

La cobertura de los medios subraya que la asistencia incorpora tanto la parte de entrenamiento como el “respaldo técnico”, lo que incluye apoyos en el diseño de procedimientos operativos, protocolos de coordinación interagencial y posiblemente la integración de la aeronave en redes regionales de intercambio de información, como las que coordina el Comando Sur de Estados Unidos.

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El componente de apoyo técnico, mencionado recurrentemente en los comunicados, es clave para comprender el alcance de la asistencia, ya que no se limita a la mera entrega de un equipo, sino que implica un acompañamiento en la implementación de sistemas, en la adaptación de doctrinas operativas y en la articulación de capacidades con otros medios disponibles en Panamá, como las embarcaciones de la Unidad Táctica Antidrogas de la Policía Nacional y las unidades del Servicio Nacional Aeronaval.

Estados Unidos entregó recientemente 17 camiones de carga al Servicio Nacional de Fronteras para fortalecer su capacidad de transporte y respuesta ante emergencias. Tomada de la Embajada de EU

En términos prácticos, esto podría traducirse en la instalación de estaciones de tierra para recepción y análisis de datos, la integración de la aeronave con centros de comando y control existentes, y la creación de rutinas de cooperación directa con activos estadounidenses y de otros países socios.

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