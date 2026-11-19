Autoridades sanitarias de nueve países de América Latina y el Caribe conocieron el modelo de salud digital de El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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Una delegación integrada por autoridades sanitarias de nueve países de América Latina y el Caribe visitó El Salvador para conocer cómo funciona el modelo de atención de salud pública apoyado en la plataforma Doctor SV. El intercambio incluyó demostraciones tecnológicas, reuniones con responsables del sistema y un recorrido por el nuevo Hospital Nacional Rosales.

La actividad se realizó en el marco de una misión de intercambio organizada con apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Participaron delegados de Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Perú y Uruguay, que buscaron identificar experiencias aplicables a las prioridades de sus respectivos sistemas sanitarios.

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Durante la agenda, los representantes conocieron la operación de Doctor SV, una plataforma digital de atención médica que el Gobierno salvadoreño incorporó a su red pública de salud. El equipo a cargo presentó la estrategia del servicio, los canales de acceso para los pacientes, su vínculo con otros establecimientos médicos y la cobertura alcanzada durante su primer año de funcionamiento nacional.

Según la información expuesta durante el encuentro, la plataforma combina atención clínica remota con mecanismos de derivación dentro de la red de salud. Las autoridades de los países invitados revisaron los resultados informados por el sistema y analizaron qué componentes podrían adaptarse a otros contextos nacionales.

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Doctor SV, ofrece atención en especialidades médicas, salud mental y nutrición. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

Doctor SV mostró su arquitectura tecnológica y el uso de inteligencia artificial

Uno de los puntos centrales de la visita fue la explicación de la infraestructura digital que sostiene el servicio. Los equipos técnicos mostraron el funcionamiento de la arquitectura tecnológica, los mecanismos de interoperabilidad con la red sanitaria y los protocolos relacionados con la protección de la información de los usuarios.

La presentación también abordó el uso de herramientas de inteligencia artificial en tareas vinculadas con la gestión de datos, la analítica y la supervisión clínica. De acuerdo con lo expuesto por los responsables de Doctor SV, el sistema mantiene controles médicos sobre las funciones asistidas por inteligencia artificial.

Los delegados revisaron además la forma en que se organizan las consultas, la gestión de la información clínica y la conexión entre los distintos canales de acceso. La misión tuvo como objetivo intercambiar experiencias sobre digitalización sanitaria y evaluar alternativas de cooperación técnica entre los participantes.

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Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social y Humano del CAF, explicó que la misión buscó acercar a los equipos de los nueve países a las experiencias desarrolladas en El Salvador. “Venimos a El Salvador a buscar las mejores experiencias de salud que hay aquí y tratar de contagiarlas a los equipos de nueve países que han venido con nosotros”, señaló.

Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

El recorrido incluyó áreas del nuevo Hospital Nacional Rosales

La agenda también contempló una visita al Hospital Nacional Rosales, donde las delegaciones recorrieron distintas áreas del centro médico, entre ellas el sector destinado a trasplantes de médula ósea. El director del hospital, Marvin Aguilar, recibió a los representantes y presentó las instalaciones.

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“Es un placer darles la bienvenida a nuestro hospital, esto es el inicio de la transformación de nuestro sistema de salud, donde tenemos un enfoque centrado en el paciente”, afirmó Aguilar durante el recorrido.

El Gobierno salvadoreño informó que el hospital incorporó equipamiento tecnológico para la atención de pacientes. La visita permitió a los delegados observar parte de la infraestructura y conocer la organización prevista para los servicios especializados.

Al finalizar la misión, las delegaciones identificaron posibles áreas para profundizar el análisis y avanzar en cooperación técnica, de acuerdo con las necesidades de cada país.