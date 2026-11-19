La creación de la Zona Libre de Colón se vincula con la visión del presidente Enrique A. Jiménez, quien la estableció en 1948.

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En Panamá La Zona Libre de Colón presentó un plan de expansión que incluye un nuevo parque franco, un esquema integral de gestión hídrica y proyecciones de crecimiento ligadas al Aeropuerto Enrique A. Jiménez.

La administración de la zona franca expuso esas iniciativas ante el sector inmobiliario, durante la quinta Asamblea General de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).

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El encuentro reunió a promotores, desarrolladores, entidades financieras y evaluadores inmobiliarios.

Considerada como la zona franca más grande del hemisferio occidental, atraviesa por una etapa de relanzamiento estratégico marcada por la preparación de un nuevo complejo logístico denominado New Field, por un aumento significativo de su actividad comercial

La iniciativa se suma al Plan Hídrico Integral y a las proyecciones vinculadas al Aeropuerto Enrique A. Jiménez.

El Aeropuerto Internacional Enrique A. Jiménez será transferido a la Zona Libre de Colón para impulsar su reactivación. Tomada de SRTV

Según la administración de la zona franca, ese conjunto de iniciativas responde a una visión de crecimiento orientada a fortalecer la infraestructura, ampliar la capacidad operativa y generar nuevas oportunidades para la inversión nacional e internacional.

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La Zona Libre de Colón atraviesa un proceso de expansión que combina obra física, gestión del agua y desarrollo aeroportuario, con el objetivo de ampliar su capacidad operativa y captar inversión.

El plan contempla además la generación de nuevos espacios industriales e inmobiliarios en la provincia de Colón.

La administración de la zona franca resaltó la importancia de estrechar los lazos con el sector de bienes raíces.

El crecimiento de la ZLC representa, según esa misma administración, oportunidades para el desarrollo de parques industriales, proyectos inmobiliarios y nuevos espacios para actividades empresariales en la región colonense.

Luisa Napolitano, gerente de la Zona Libre de Colón, quien adelanta el desarrollo del área comercial ubicada en la zona atlántica. (Internet)

Exponer esos proyectos ante los actores del mercado permite, de acuerdo con la administración de la zona franca, promover las capacidades del territorio aduanero, sumar aliados estratégicos y abrir espacios para iniciativas que impulsen el ecosistema comercial, logístico e industrial del país.

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Katherine Reyes Espino, presidenta de la Acobir, coincidió en esa lectura durante el encuentro gremial.

“Esta quinta Asamblea General constituye un espacio de actualización e intercambio para los integrantes del sector”, explicó Reyes Espino ante el gremio que preside.

Reyes Espino destacó la relación entre logística e inmobiliaria y subrayó la relevancia de conocer los planes de crecimiento de la Zona Libre de Colón.

Para esa valoración, la dirigente gremial se refirió a la estrecha relación entre la actividad logística, industrial e inmobiliaria que atraviesa al país.

Katherine Reyes Espino, presidenta de la Acobir, gremio que avala la proyección de expansión de la zona franca. (Tomada LEA Panamá)

La asamblea giró en torno a los principales acontecimientos que inciden en la industria inmobiliaria y los desarrollos logísticos proyectados en Panamá, según planteó la presidenta de la asociación.

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La dirigente informó además sobre la próxima Expo Inmobiliaria Acobir, programada del 28 al 31 de enero de 2027, evento al cual la Zona Libre de Colón confirmó su participación, lo que según se dijo ampliará las oportunidades de acercamiento con inversionistas, desarrolladores y otros actores vinculados al mercado inmobiliario.

Acobir mantiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo y la sostenibilidad del sector inmobiliario nacional. La asociación promueve, para ello, inversiones nacionales y extranjeras, la representación de sus miembros, la educación del sector y el establecimiento de alianzas estratégicas internacionales.

La cita entre ambas organizaciones consolida un canal de diálogo que, según los propios protagonistas del encuentro, busca traducirse en nuevos proyectos conjuntos para la provincia de Colón en los próximos años.

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La Zona Libre de Colón es el principal recinto de comercio internacional de Panamá y uno de los mayores centros de distribución y reexportación de mercancías de la región, función que ha desempeñado desde mediados del siglo XX como complemento del Canal de Panamá y de la infraestructura portuaria caribeña del país. La génesis institucional de la ZLC se vincula con la visión del presidente Enrique A. Jiménez, quien impulsó su creación en 1948.