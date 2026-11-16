Dennis Javier Solís Cruz, presidente de APSE, rechazó las declaraciones de Laura Fernández contra los educadores que participaron en la huelga nacional.

Guardar

El presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Dennis Javier Solís Cruz, lanzó fuertes críticas contra la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, después de que la mandataria calificara de “vagabundos” a los trabajadores de la educación que participaron en la huelga nacional del miércoles 11 de noviembre.

Mediante un pronunciamiento, el dirigente sindical acusó a Fernández de mantener una actitud contradictoria entre sus discursos internacionales y el trato hacia los sectores que cuestionan las decisiones de su administración.

PUBLICIDAD

“Laura Virginia Fernández. Luz en la calle y oscuridad en la casa”, expresó Solís, al comparar los mensajes de respeto y humildad que, según afirmó, la mandataria proyectó durante su encuentro con el papa León XIV, con sus declaraciones contra los manifestantes costarricenses.

El sindicalista sostuvo que los docentes no merecen ser descalificados por participar en movilizaciones destinadas a defender sus condiciones laborales y el financiamiento de la educación pública.

“Las y los trabajadores de la educación no son unos vagabundos. Son personas dignas, trabajadoras y comprometidas con Costa Rica”, manifestó.

Denuncian condiciones difíciles en escuelas y colegios

El presidente de APSE aseguró que numerosos educadores trabajan en centros educativos con problemas de infraestructura, recursos insuficientes y atrasos en sus remuneraciones.

Según explicó, algunos docentes incluso deben sacrificar sus fines de semana para organizar actividades destinadas a recaudar fondos para las instituciones.

Entre estas iniciativas mencionó la realización de bingos y rifas, actividades que, de acuerdo con su denuncia, permiten cubrir necesidades que deberían ser atendidas mediante recursos públicos.

PUBLICIDAD

Solís también defendió la participación de trabajadores procedentes de la zona norte, zona sur, Caribe y Pacífico, quienes se desplazaron hasta San José para manifestarse.

La movilización del 11 de noviembre reunió a docentes, estudiantes y organizaciones sindicales que reclamaron mayor presupuesto educativo, mejores condiciones laborales y garantías para las pensiones del magisterio.

Miles de trabajadores del sector educativo se movilizaron el 11 de noviembre para reclamar mejores condiciones laborales, pensiones y mayor financiamiento para la educación pública.

APSE advierte que no aceptará reuniones para aparentar diálogo

Uno de los señalamientos más contundentes del dirigente estuvo relacionado con la posibilidad de participar en futuras conversaciones con el Poder Ejecutivo.

Solís advirtió que APSE no participará en encuentros que considere destinados únicamente a proyectar una imagen de apertura política, sin atender los reclamos de los trabajadores.

PUBLICIDAD

“No se puede hablar de diálogo mientras se agrede a quienes piensan diferente. No se puede exigir respeto mientras se practica el irrespeto”, sostuvo.

Además, recordó las movilizaciones sindicales de 2018, cuando los funcionarios públicos protestaron contra la reforma fiscal y también recibieron cuestionamientos por suspender sus labores.

El dirigente afirmó que las críticas actuales reproducen un escenario de confrontación que, a su criterio, desconoce las preocupaciones del sector educativo.

También lanzó acusaciones contra integrantes del Gobierno y un diputado, a quienes atribuyó presuntos incumplimientos de sus responsabilidades públicas.

Gobierno defiende medidas contra la huelga

La confrontación se produjo después de que Laura Fernández anunciara que su administración solicitaría declarar ilegal la huelga y aplicaría rebajos salariales a quienes participaron.

PUBLICIDAD

Por su parte, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, defendió la gestión gubernamental y aseguró que se han destinado recursos para atender obligaciones pendientes con el magisterio.

El Ejecutivo sostiene que los compromisos presupuestarios han sido atendidos, mientras los sindicatos mantienen sus cuestionamientos sobre pensiones, salarios e inversión educativa.

La legalidad de la huelga deberá determinarse mediante el procedimiento correspondiente ante la justicia laboral.

El ministro de Educación confirmó que coordinó con la Procuraduría la solicitud para declarar ilegal el movimiento.

Solís concluyó advirtiendo que los educadores continuarán trabajando en las aulas, pero también participarán en manifestaciones cuando consideren amenazados sus derechos.

“Vagabundo no es quien lucha por sus derechos. Vagabundo es quien le falla al pueblo y pretende esconder su irresponsabilidad detrás de los insultos”, sentenció.

PUBLICIDAD