Un panameño y un dominicano fueron distinguidos en los Premios Especiales del Latin Grammy 2026

Omar Alfanno, Francisco "Pancho" Cespedes and Chichí Peralta posan durante la entrega de sus reconocimientos, previo a la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy. /(Photo by David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Guardar

El compositor panameño Omar Alfanno y el músico dominicano Chichí Peralta fueron distinguidos durante los Premios Especiales de la Academia Latina de la Grabación, celebrados el lunes 9 de noviembre en Las Vegas, previo a la 27.ª edición de los Latin Grammy 2026.

Alfanno recibió el Premio del Consejo Directivo, destinado a figuras con aportes relevantes a la música latina que no necesariamente se desempeñan como intérpretes. Peralta fue reconocido con el Premio a la Excelencia Musical, que distingue trayectorias artísticas y contribuciones creativas de valor para la industria.

PUBLICIDAD

La ceremonia también homenajeó a Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs y Daniela Mercury con el Premio a la Excelencia Musical. Según informó Billboard, el evento estuvo conducido por la merenguera dominicana Milly Quezada y contó con la participación de la compositora panameña Erika Ender como presentadora.

Omar Alfanno afirmó ante la Academia Latina de la Grabación que los compositores constituyen la gasolina de la industria musical./ (Photo by David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, abrió la velada con un mensaje dedicado a los seis homenajeados. “Hoy rendimos tributo a un grupo de artistas extraordinarios, artistas de siempre con su obra, su gran talento y su legado”, expresó.

Con cinco décadas de carrera, Omar Alfanno se consolidó como uno de los compositores panameños de mayor proyección internacional. Sus obras han sido grabadas por artistas como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Willie Colón, Luis Enrique, Ricky Martin, Shakira y Alejandro Sanz.

PUBLICIDAD

El autor de canciones como “A puro dolor” dedicó parte de su discurso a los intérpretes que confiaron en su trabajo. “Si los artistas que decidieron grabar mis canciones hubieran estado en un cajoncito en el fondo de mi guitarra, ellos merecen todo mi respeto, todo mi aplauso, toda mi admiración, porque se atrevieron a creer cuando nadie creía en mí”, afirmó durante la ceremonia, según TVN.

La Academia Latina de la Grabación entregó distinciones especiales a Omar Alfanno y Chichí Peralta en Las Vegas. Además, artistas como Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs y Daniela Mercury recibieron el Premio a la Excelencia Musical. /(Photo by David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En otra reflexión, recogida por Billboard, Alfanno puso el foco en la función de quienes escriben canciones dentro de la industria. “Los compositores son la gasolina de esta industria. No hay cantante sin compositor”, señaló. También pidió crear obras que permanezcan en el tiempo. “Hagan canciones para que perduren, no para que peguen”, recomendó.

PUBLICIDAD

El galardón fue entregado por el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, uno de los intérpretes que ha grabado temas del compositor nacido en Santiago de Veraguas. Tras la ceremonia, Alfanno publicó un mensaje de agradecimiento en redes sociales y destacó el papel de los artistas que dieron voz a sus composiciones.

Chichí Peralta reivindicó las raíces y la dimensión humana de la creación

Por otro lado, el dominicano Chichí Peralta recibió el Premio a la Excelencia Musical como reconocimiento a más de cuatro décadas dedicadas a la música. Su propuesta, identificada con la fusión de ritmos afrocaribeños y sonidos de otras tradiciones, le permitió difundir elementos de la música dominicana en distintos escenarios internacionales.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, el artista habló sobre el proceso creativo y marcó distancia frente a la posibilidad de reemplazar la sensibilidad artística con tecnología. “La creatividad no consiste solamente en producir algo que antes solo existía en nuestra imaginación”, dijo el artista, de acuerdo declaraciones recogidas por Billboard.

“Esa capacidad de sentir, imaginar y transformar nuestras vivencias en arte es profundamente humana. Ninguna tecnología podrá reemplazar su esencia”, agregó.

Chichí Peralta defendió la sensibilidad humana en el proceso creativo frente a la incursión de la tecnología. /(Photo by David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

De acuerdo con Diario Libre, Peralta también agradeció a República Dominicana y a América Latina por el respaldo a su trayectoria. “La música no tiene fronteras, pero sí tiene raíces. Y mientras más profundas sean nuestras raíces, más lejos puede viajar nuestra imaginación”, expresó tras recibir la distinción.

PUBLICIDAD

El músico recordó además que su vínculo con los instrumentos comenzó a los cuatro años, cuando fabricó una tambora con envases de aceite de cocina. Su padre, Eugenio Peralta Sterling, le regaló después su primer instrumento.

La ceremonia televisada será el jueves 12 de noviembre

La 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy se transmitirá en vivo el jueves 12 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Univision emitirá una antesala desde las 7:00 de la noche, hora del este de Estados Unidos, seguida por la ceremonia principal a las 8.00 p.m.

La transmisión televisada tendrá una duración prevista de tres horas. Antes se realizará la Premiere de los Latin Grammy, instancia en la que se entregará la mayor parte de las categorías de la premiación.

PUBLICIDAD