Un nuevo sismo de magnitud 4.8 se siente en Ciudad de Panamá y en las provincias afectadas por el terremoto del 9 de octubre

El Instituto de Geociencias ubicó el epicentro del movimiento a 38 kilómetros al este de Tonosí, en Los Santos, con una profundidad de seis kilómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un sismo de magnitud 4.8 sacudió este miércoles 11 de noviembre distintas zonas de Panamá y fue percibido en la capital y en comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre. El movimiento ocurrió a las 12:36 p. m., cuando todavía continúan las labores de recuperación y asistencia humanitaria.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que el epicentro se localizó a 38 kilómetros al este de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de seis kilómetros. La escasa profundidad del movimiento favoreció que las sacudidas fueran perceptibles en localidades cercanas al epicentro.

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Durante la misma jornada, los instrumentos registraron otros movimientos de magnitudes 3.8 y 3.5 en las proximidades de Tonosí, además de eventos cercanos a la isla de Coiba. La actividad sísmica mantiene bajo vigilancia la región de Azuero, donde las autoridades continúan evaluando estructuras y atendiendo a familias damnificadas.

A las 11:31 de la mañana se produjo un temblor de magnitud 3.8, localizado a 16 kilómetros al noroeste de Tonosí y a ocho kilómetros de profundidad. Otro movimiento, de magnitud 3.5, ocurrió a las 10:05 de la mañana, a 36 kilómetros al oeste de esa localidad.

La actividad sísmica persiste en la región de Azuero desde el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre, que afectó principalmente a cuatro provincias del país. Tomado de Sinaproc

Los registros del martes 10 de noviembre también muestran una sucesión de movimientos en el Pacífico panameño, principalmente alrededor de Tonosí, Santiago y Coiba. Entre ellos sobresale un evento de magnitud 4.2, ocurrido a 114 kilómetros al suroeste de Tonosí, mientras numerosos temblores presentaron magnitudes inferiores a cuatro.

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Ese mismo martes se registró un terremoto de magnitud 5.9 frente a las costas de Guatemala, a las 9:54 de la mañana, con una profundidad preliminar de diez kilómetros. Aunque aparece en el catálogo sísmico panameño, su epicentro estuvo a 1,030 kilómetros al noroeste de Changuinola, lejos de la zona de réplicas de Azuero.

La secuencia de movimientos comenzó después del terremoto de magnitud 7.5 del 9 de octubre, registrado a las 12:56 de la tarde. Su epicentro fue ubicado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, a solamente cuatro kilómetros de profundidad, lo que contribuyó a la intensidad de las sacudidas y los daños.

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El evento principal fue percibido en buena parte del territorio panameño, incluida la capital, además de sectores de Costa Rica y Colombia. Durante las primeras horas se registraron numerosas réplicas, incluida una de magnitud 6.9, mientras Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé figuraron entre las provincias más afectadas.

Sinaproc mantiene seguimiento a 19,666 familias, equivalentes a 62,665 personas, mientras continúan las evaluaciones de daños y la distribución de asistencia humanitaria. Tomada de Instagram

A más de un mes de la emergencia, el Sistema Nacional de Protección Civil mantiene seguimiento a 19,666 familias, equivalentes a 62,665 personas. El balance institucional, actualizado hasta el 8 de noviembre, evidencia la magnitud de las necesidades humanitarias que persisten en las comunidades golpeadas por el terremoto.

El consolidado oficial contabiliza 13,259 reportes asociados a colapsos, además de 182 inundaciones, 73 deslizamientos, 104 desprendimientos y diez incendios. Entre la población registrada figuran 2,781 personas con discapacidad y 202 mujeres embarazadas, grupos que requieren atención diferenciada durante la recuperación.

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Las consecuencias también se reflejan en la necesidad de alojamiento y apoyo emocional para los damnificados. El Ministerio de Desarrollo Social mantiene presencia en 100 albergues, donde permanecen aproximadamente 2,731 personas, mientras los equipos institucionales han realizado 5,652 atenciones psicológicas y miles de intervenciones sociales.

El terremoto de 7.5 del 9 de octubre tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y una profundidad de cuatro kilómetros, lo que contribuyó a los daños registrados. Cortesía

La respuesta humanitaria incluye 6,450 kits de limpieza, 6,544 de higiene familiar y 4,506 de cocina, además de suministros para bebés y colchones. Mientras continúan las evaluaciones, las nuevas réplicas refuerzan la importancia de inspeccionar las edificaciones dañadas y evitar el ingreso a estructuras que puedan representar peligro.