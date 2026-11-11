Canal de Panamá advierte que entre febrero y mayo de 2027 enfrentará la mayor presión sobre sus reservas de agua

El lago Gatún alcanzó 87.10 pies el 6 de noviembre, apenas 0.40 pies por debajo de su referencia máxima operativa, después de las lluvias registradas durante octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, advirtió que entre marzo y mayo de 2027 se concentraría uno de los períodos de mayor presión sobre las reservas de agua de la vía interoceánica, ante las perspectivas de una estación seca condicionada por el fenómeno de El Niño.

La autoridad canalera ya incorporó los riesgos hídricos en su planificación financiera y operativa, con el propósito de mantener el tránsito de buques y el abastecimiento de agua potable.

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Durante la Conferencia Marítima Internacional de Houston, celebrada en Texas, Espino de Marotta explicó que el período crítico podría comenzar desde febrero y extenderse hasta mayo, cuando disminuyen las precipitaciones y aumenta la dependencia del agua almacenada en los lagos.

El presupuesto del Canal para el año fiscal 2027 contempla una proyección de 10,750 tránsitos de buques de alto calado, considerando las condiciones previstas.

La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, advirtió durante una conferencia marítima en Houston sobre la presión que enfrentarán las reservas de agua entre febrero y mayo de 2027. Cortesía ACP

Las proyecciones climáticas también mantienen la posibilidad de que la estación seca se adelante a diciembre de 2026, en lugar de comenzar durante enero, como ocurre habitualmente en buena parte del país.

El desarrollo de El Niño podría favorecer una reducción de las precipitaciones y una temporada seca más prolongada, aunque la intensidad del fenómeno y sus efectos sobre la cuenca todavía están sujetos a incertidumbre.

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El riesgo resulta especialmente importante porque los embalses de Gatún y Alhajuela abastecen las operaciones del Canal y contribuyen al suministro de agua potable de más de la mitad de la población panameña.

Una disminución sostenida de los aportes durante los primeros meses de 2027 podría reducir las reservas disponibles para los tránsitos, incluso después de la recuperación registrada durante octubre.

El Canal de Panamá mantiene medidas de ahorro de agua para proteger sus operaciones ante las previsiones de una estación seca anticipada y los posibles efectos del fenómeno de El Niño. REUTERS/Enea Lebrun

Las lluvias del mes pasado permitieron que el lago Gatún alcanzara 87.10 pies el 6 de noviembre, apenas 0.40 pies por debajo de su referencia máxima operativa de 87.50 pies.

En esa misma fecha, Alhajuela registraba 248.35 pies, cerca de su referencia de 250 pies, mientras ambos embalses mostraban una recuperación considerable frente a septiembre.

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La mejoría estuvo relacionada con los 351.6 milímetros de lluvia registrados en octubre, una cantidad 17.2% superior al promedio histórico de la cuenca.

Sin embargo, entre mayo y septiembre las precipitaciones estuvieron 25% por debajo del promedio, según informó la administración canalera, por lo que la recuperación reciente no elimina los riesgos de escasez durante 2027.

Espino de Marotta destacó que el Canal opera actualmente en condiciones cercanas a la normalidad, con 33 cupos diarios de tránsito y un calado máximo de 49 pies para los buques neopanamax, según las cifras presentadas en Houston.

La Autoridad del Canal de Panamá proyecta iniciar en 2028 la construcción física del embalse de Río Indio, considerado una solución de largo plazo para garantizar agua a la población y al transporte marítimo. Tomada de la ACP

Las medidas de conservación aplicadas en las esclusas permiten ahorrar aproximadamente 1,200 millones de litros de agua cada día, reduciendo la presión sobre los lagos.

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“En comparación con 2024, hemos mejorado significativamente nuestras medidas operativas para ahorrar agua. Esto nos ha permitido reducir considerablemente el impacto sobre el transporte marítimo”, afirmó la administradora, al recordar las restricciones que enfrentó la vía durante la crisis hídrica.

La estrategia busca evitar que una nueva disminución de lluvias provoque afectaciones similares a las registradas anteriormente.

Como solución estructural, la ACP mantiene el proyecto del embalse de Río Indio, cuya construcción física comenzaría en 2028 y entrada en funcionamiento está prevista para 2032. La infraestructura permitiría sostener 36 tránsitos diarios con un calado de 50 pies, además de fortalecer el suministro de agua potable para la población.

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El Canal de Panamá proyecta 10,750 tránsitos de buques de alto calado durante el año fiscal 2027, en un escenario marcado por los riesgos hídricos asociados al fenómeno de El Niño y la necesidad de conservar las reservas de agua. EFE/ Carlos Lemos

La administradora también presentó un corredor energético para transportar propano y butano entre ambos océanos, mediante tuberías que no requerirán utilizar agua de las esclusas.

A esta iniciativa se suman las terminales de contenedores de Corozal y Telfers, cuya capacidad conjunta proyectada alcanzaría entre cinco y seis millones de TEU anuales, como parte de la diversificación comercial.

En el ámbito internacional, Espino de Marotta destacó la importancia del Tratado de Neutralidad para garantizar el tránsito marítimo, incluso durante conflictos y alteraciones de otras rutas comerciales.

La administradora señaló que más de 40 países se han adherido al instrumento, mientras el Canal busca fortalecer su competitividad y confiabilidad ante los desafíos climáticos y geopolíticos.

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