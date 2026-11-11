Creyó que era la novia de Jimin de BTS y perdió más de 50.000 dólares en una estafa virtual

El artista surcoreano Park Jimin no posee ningún vínculo con la maniobra y terceros utilizaron su identidad sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer brasileña de 68 años perdió cerca de R$ 294 mil (más de 52 mil dólaerse) tras creer durante cuatro meses que mantenía una relación con Park Jimin, integrante de BTS. Un impostor se comunicó con ella a través de mensajes en redes sociales, construyó un vínculo afectivo ficticio y la convenció de realizar múltiples transferencias bajo el pretexto de pagar aranceles aduaneros para liberar supuestos regalos de lujo. La Policía Civil de São Paulo investiga el hecho.

El caso, dado a conocer el 2 de noviembre por el programa Cidade Alerta, de Record TV, tuvo su origen hace aproximadamente cuatro meses, cuando la mujer —identificada con el nombre ficticio de María— recibió un primer contacto de alguien que afirmaba ser el cantante surcoreano. El interlocutor aseguró buscar una relación discreta, alejada de la exposición pública propia de su fama, y fue tejiendo una dinámica de mensajes afectuosos que incluían, según informó Metrópoles, supuestas confesiones sobre la vida privada del artista y declaraciones de amor.

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Una vez que logró ganarse la confianza de la víctima, el impostor le anunció el envío de una caja con bolsas de diseñador, relojes, joyas, perfumes importados y una suma en dólares equivalente a más de R$ 300 mil. Sin embargo, los artículos estarían retenidos en la aduana brasileña. Para liberarlos, le indicaron que debía pagar tasas de transporte y trámites aduaneros. Los pagos iniciales no detuvieron las solicitudes: cada transferencia era seguida de un nuevo cobro.

El delincuente utilizó la supuesta liberación de regalos retenidos en la aduana como pretexto para exigir pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convencida de que ayudaba a quien consideraba su pareja, María realizó sucesivas transferencias bancarias e incluso solicitó créditos para reunir los montos requeridos. El perjuicio total ascendió a aproximadamente R$ 294 mil —unos USD 53.918—, según consignó Metrópoles con base en la cobertura del caso. Al advertir que el engaño no tenía fin, bloqueó al contacto y presentó una denuncia ante las autoridades. La Policía Civil de São Paulo trabaja para identificar a los responsables del esquema.

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Jimin no tiene ningún vínculo con los hechos. Su nombre e imagen fueron utilizados sin su conocimiento ni consentimiento por terceros para cometer el fraude.

Las estafas románticas con suplantación de famosos crecen a nivel global

El caso de Brasil no es un hecho aislado. La modalidad, conocida como estafa romántica, registra un alza sostenida a escala mundial. En 2025, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI (IC3, por sus siglas en inglés) recibió 23.159 denuncias en la categoría de fraude por confianza y romance, con pérdidas declaradas de USD 929 millones, frente a los USD 672 millones reportados en 2024, según datos del organismo publicados en su página oficial.

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Una investigación señala que las aplicaciones de citas sufrieron fallas de seguridad que permitieron el ingreso de casi un millón y medio de estafadores a sus plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas mayores son el blanco preferido. De acuerdo con el IC3, en 2025 las víctimas de más de 60 años sumaron más de 201.000 denuncias por distintos tipos de fraude, con pérdidas que superaron los USD 7.700 millones —un incremento del 59% respecto de 2024—. La pérdida promedio por víctima en ese grupo etario superó los USD 38.000.

Según el banco británico TSB, en el primer semestre de 2025 se perdieron £ 20,5 millones en estafas románticas en el Reino Unido, y las personas de entre 65 y 74 años representaron el 23% de los casos, el grupo más afectado.

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La suplantación de celebridades es una táctica frecuente en este tipo de fraudes

Dentro de las estafas románticas, la suplantación de identidad de figuras públicas constituye una variante cada vez más extendida. Según una investigación de McAfee publicada en 2025, uno de cada cinco usuarios de internet fue contactado en algún momento por alguien que se hacía pasar por una celebridad. Entre quienes cayeron en ese tipo de engaño, el 33% perdió dinero.

Una mujer de 68 años transfirió cerca de 294 mil reales a un estafador que fingió ser el cantante Park Jimin del grupo BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firma de análisis digital Graphika documentó en un reporte de 2025 redes de cuentas falsas que imitan a artistas y militares para ganarse la confianza de las víctimas antes de derivar la conversación a aplicaciones de mensajería como Telegram o WhatsApp, donde resulta más difícil rastrear las comunicaciones. En esos entornos se producen las solicitudes de dinero, generalmente bajo excusas como emergencias médicas, activos bancarios bloqueados o gastos de envío.

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Organizaciones como el FBI recomiendan cortar el contacto de inmediato si un interlocutor desconocido solicita dinero, datos bancarios o documentos de identidad, independientemente del vínculo afectivo que haya construido previamente.