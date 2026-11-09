Confirman en Panamá la muerte de una niña de un año y cuatro meses por tosferina

Tubos de ensayo y placas de cultivo identificados para el diagnóstico de tosferina reposan sobre una mesa de trabajo en un laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la muerte de una niña de un año y cuatro meses por tosferina en Platanares, distrito de Santa Fe, provincia de Darién, fronteriza con Colombia.

La menor no tenía antecedentes de vacunación contra la enfermedad, según informó la directora general de Salud Pública del Minsa Yelkys Gill.

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El deceso ocurrió en medio de un reporte de cuatro casos de tosferina detectados esta semana, dos en menores de edad y dos en adultos.

Ninguno de los cuatro pacientes había recibido el esquema de inmunización correspondiente.

Además de la niña fallecida, otra menor de ocho meses, también residente en Platanares, permanece estable y recibe tratamiento médico.

La tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa que afecta principalmente a los niños menores de 7 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los otros dos casos corresponden a un adulto de 43 años en Tonosí, provincia de Los Santos, y otro de 46 años procedente de la provincia de Herrera.

Gill explicó que los análisis de laboratorio practicados a la niña fallecida detectaron además otros agentes virales, como rinovirus, adenovirus y enterovirus.

La funcionaria agregó que una condición nutricional complicó el cuadro de la menor.

La tosferina es una enfermedad respiratoria contagiosa que se reconoce por tos persistente e intensa, tos seca y repetitiva, fiebre y, en los niños, ataques de tos que pueden derivar en vómitos y dificultad para recuperarse entre episodios.

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El Minsa recomienda verificar que los menores tengan completo su esquema de vacunación y no demorar la consulta médica ante síntomas respiratorios.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Dra. Yelkys Gill, informó que hay 124 casos registrados de malaria en Merca Panamá.

Como respuesta, el ministerio desarrolla jornadas de vacunación de barrido dirigidas a las personas que tuvieron contacto con los casos identificados. El objetivo es ampliar la protección y evitar nuevas transmisiones.

Gill reiteró que la vacunación es la principal herramienta para prevenir la enfermedad y reducir complicaciones, en especial en los niños pequeños. El Minsa también pide evitar el contacto de los bebés con personas que presenten síntomas respiratorios.

En paralelo, el ministerio intensifica la vigilancia epidemiológica y el control de vectores en los alrededores de Merca Panamá, donde se registraron 124 casos de malaria.

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De ese total, 59 personas completaron el tratamiento, 50 se encuentran en proceso de la medicación y 15 lo abandonaron.

Las autoridades realizan gestiones para localizar a quienes dejaron el tratamiento y garantizar que retomen el esquema indicado.

Merca Panamá es el principal centro mayorista de productos agrícolas del país y recibe diariamente mercancías procedentes de distintas regiones productoras. Tomada de MiAmbiente

La malaria se transmite exclusivamente por la picadura de un mosquito infectado, no pasa de persona a persona, ni por alimentos, agua o contacto físico como un saludo de mano.

El vector tiene hábitos principalmente nocturnos, por lo que la vigilancia se refuerza durante la noche y la madrugada.

Gill explicó que cerca del 75% de los afectados son trabajadores informales, principalmente carretilleros que desarrollan sus labores en Merca Panamá.

La funcionaria señaló que esa situación exige un abordaje integral entre el sector salud y otras instituciones.

El Minsa, Mi Ambiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Municipio, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Policía Nacional participarán de una jornada de limpieza en las áreas perimetrales de Merca Panamá.

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La malaria se transmite exclusivamente por la picadura de un mosquito infectado, no pasa de persona a persona, ni por alimentos, agua o contacto físico como un saludo de mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No basta con realizar fumigaciones”, planteó Gill, quien remarcó que es necesario intervenir los ambientes donde se reproduce el mosquito transmisor mediante la limpieza de áreas verdes, drenajes y espacios con acumulación de agua.

También se instalará un punto de control en los accesos a Merca Panamá para identificar a personas con síntomas febriles y facilitar su evaluación médica.

El ministerio mantiene un puesto de salud activo las 24 horas y personal de control de vectores trabaja desde la 1:00 a. m., durante el horario de mayor actividad del mosquito.

Entre los síntomas que la población debe vigilar figuran fiebre intermitente, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y episodios recurrentes de fiebre, incluso con intervalos de varios días.

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Gill recomendó que toda persona con estos síntomas, en especial si estuvo expuesta a áreas con presencia de mosquitos o vegetación, acuda de inmediato a una instalación de salud para su evaluación.