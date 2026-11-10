Nicaragua

La dictadura nicaragüense nombra a Harold Delgado cónsul general en Miami tras once días de vacante

El acuerdo presidencial 152-2026, firmado el viernes, formalizó la sustitución de Marvin René Ortega Rodríguez, retirado el 9 de noviembre, mientras la representación en Filadelfia continúa sin un reemplazante designado

Docentes nicaragüenses denunciaron a Delgado en 2019 por maltrato en la Oficina de Educación Artística y Cultural./ (Despacho 505)
Docentes nicaragüenses denunciaron a Delgado en 2019 por maltrato en la Oficina de Educación Artística y Cultural./ (Despacho 505)
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombró al abogado y expresentador Harold Delgado cónsul general de Nicaragua en Miami el 9 de noviembre, para cubrir la vacante abierta tras el retiro de Marvin René Ortega Rodríguez.

La designación figura en el acuerdo presidencial 152-2026, firmado el viernes, según el medio nicaragüense La Prensa.

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Delgado conservará, por ahora, su representación de Nicaragua con rango de embajador ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos. Deberá alternar esas funciones con el consulado en Miami hasta que otro decreto modifique su destino.

El puesto en Miami llevaba 11 días vacante desde que Ortega retiró el nombramiento de Ortega Rodríguez. Ese mismo día también fue removido el cónsul nicaragüense en Filadelfia, Eliezer Gabay, cuyo reemplazo todavía no fue designado.

La trayectoria de Delgado en el servicio exterior incluye destinos en República Dominicana, Estados Unidos y Colombia, pese a que su primer cargo diplomático llegó recién en 2023. Antes había trabajado en el Ministerio de Educación y había sido docente universitario.

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Ilustración de dos personas ante un tablero con maletas, mientras una de ellas sostiene una pequeña figura de un hombre de traje.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombró a Harold Delgado como cónsul general de Nicaragua en Miami. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Su paso por la cartera educativa quedó marcado por denuncias de maestros en 2019, cuando se desempeñaba como responsable de la Oficina de Educación Artística y Cultural del Ministerio de Educación, función que ocupó durante más de cinco años. Los docentes lo acusaron de mantener una actitud “hostil, pedante y abusiva”.

También fue presentador de Liga del Saber, un programa grabado en la Universidad de Managua y emitido por el oficialista Canal 4. Delgado es abogado y posee un máster en Derecho Público.

El 16 de mayo de 2023 recibió su primer nombramiento fuera del país mediante el acuerdo ministerial 18-2023: ministro consejero con funciones consulares en la Embajada de Nicaragua en República Dominicana. Un mes después, el 13 de junio, fue ascendido a embajador en ese país.

Permaneció en Santo Domingo hasta el 2 de febrero de 2024, cuando pasó a ser ministro consejero con funciones consulares en la sede diplomática nicaragüense en Estados Unidos, de acuerdo con el acuerdo presidencial 21-2024. El cargo quedó disponible tras la jubilación de Francisco Javier Campbell Hooker.

Dibujo de un hombre de traje que carga maletas y carpetas, atado a hilos de títere que sostienen un hombre y una mujer en la parte superior.
Delgado alternará sus nuevas tareas consulares con la representación nicaragüense ante organismos internacionales en Roma. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Delgado fue el último embajador nicaragüense en República Dominicana. La dictadura delegó después la representación en un encargado de negocios y cerró la embajada el 9 de septiembre, tras tensiones con el gobierno dominicano, que había condenado la orden de Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua.

El acuerdo presidencial 28-2024 lo destituyó como ministro consejero el 16 de febrero de 2024, pero al día siguiente fue nombrado encargado de negocios en Colombia. Un mes y dos días más tarde asumió como embajador en ese país sudamericano.

El 22 de julio fue removido otra vez y pasó a representar a Nicaragua ante los dos organismos internacionales con sede en Roma. Un exembajador nicaragüense consultado bajo condición de anonimato describió los constantes cambios como parte de una lógica de lealtad política.

“Los ven como peones en su juego de ajedrez. No les dan tiempo de consolidarse en el cargo, de tener buenas relaciones con los Estados, las colonias, que es el deber de un diplomático. Todo responde a una lógica política partidaria o familiar. No les interesa que permanezca, sino que introduce un factor de inestabilidad, inseguridad”, dijo al diario La Prensa.

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