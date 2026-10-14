La falla de Azuero-Soná sigue ajustándose tras el terremoto de magnitud 7.5 en Panamá

La estructura del sistema Azuero-Soná se extiende desde la provincia de Los Santos hasta Veraguas.

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El sistema de fallas Azuero-Soná atraviesa un período de ajuste después del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el 9 de octubre.

Las réplicas han disminuido de forma gradual, aunque todavía se registran movimientos de entre magnitud 3 y 4, según explicó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

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El sismo principal liberó una cantidad considerable de energía en la corteza terrestre. A partir de ese momento, los bloques geológicos vinculados con la falla comenzaron un proceso de reacomodo que puede extenderse durante varias semanas, de acuerdo con las explicaciones recogidas por Panamá América.

Luque señaló que las réplicas forman parte de la respuesta normal de una estructura geológica después de un evento de gran magnitud. Se trata de movimientos de menor intensidad que ocurren luego del terremoto principal, a medida que las zonas afectadas buscan un nuevo equilibrio tras la liberación de energía acumulada.

“Han ido disminuyendo en magnitud paulatinamente; todavía se encuentran en el rango de magnitud entre las magnitudes 4 y las magnitudes 3”, indicó el especialista, en declaraciones publicadas por Panamá América.

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El director del Instituto de Geociencias advirtió que el proceso no concluye inmediatamente después del sismo principal. La continuidad de las réplicas responde a la redistribución de tensiones dentro del sistema de fallas, una vez que se produjo la ruptura que originó el terremoto.

Las réplicas del sismo de octubre han disminuido de intensidad y se mantienen entre las magnitudes 3 y 4. /(Foto AP/Aris Mariota)

Según Luque, el comportamiento de la falla debe analizarse dentro de un ciclo sísmico. La energía se acumula durante un período prolongado en la corteza terrestre y luego se libera mediante un sismo. Después, la estructura continúa ajustándose, lo que deriva en movimientos secundarios de distinta magnitud.

El sistema Azuero-Soná no corresponde a una sola fractura ni a un punto aislado. Se extiende desde la provincia de Los Santos hasta Veraguas, por lo que la energía liberada el 9 de octubre pudo distribuirse hacia otros sectores asociados con la actividad sísmica.

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La zona cercana a Pitaloza concentró una parte relevante de esa liberación de energía. El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro del terremoto a 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, con una magnitud de 7.7 y una profundidad de 12.6 kilómetros. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó una magnitud local de 7.5.

Como antecedente, Luque mencionó el terremoto de magnitud aproximada de 7.4 que afectó en 1991 la zona próxima a la frontera con Costa Rica, en Bocas del Toro. Las réplicas de aquel evento se prolongaron entre uno y dos meses, según la documentación histórica citada por el experto.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro del terremoto a 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba. /(Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

También recordó el sismo ocurrido en 1934 en el golfo de Chiriquí, que se sintió en la ciudad de David y fue seguido por movimientos de menor magnitud durante un período similar.

A partir de esos registros, el director del Instituto de Geociencias estimó que las réplicas del terremoto reciente podrían mantenerse durante alrededor de uno o dos meses, aunque aclaró que no es posible establecer una fecha exacta para su finalización.

El sismo dejó daños en nueve provincias

El terremoto ocurrió a las 12:56 (hora de Panamá) del 9 de octubre y provocó daños en viviendas, escuelas, hospitales, vías de comunicación y sistemas de agua en varias provincias. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantuvo el monitoreo de la secuencia sísmica y recomendó a la población evitar edificaciones con daños estructurales hasta que sean inspeccionadas.

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El organismo informó el 11 de octubre que la magnitud y la frecuencia de las réplicas habían disminuido. También pidió mantener la calma, atender la información oficial y comunicar a las autoridades cualquier daño en viviendas o infraestructuras.

En el último informe oficial, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó 3,367 familias evaluadas y 11,460 personas afectadas en todo el país.