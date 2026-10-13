Delegación de ingenieros venezolanos llega a Panamá para asistir tras el terremoto de 7.5

Fotografía que muestra este domingo los daños en casas ocasionados por el terremoto de magnitud 7,5 ocurrido el viernes en Tonosí (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

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Una delegación de ingenieros venezolanos especializados llegó este martes a Panamá para prestar asistencia técnica después del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el país el viernes 9 de octubre. El sismo dejó daños en más de 2.000 infraestructuras.

La misión está encabezada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Juan José Ramírez, y por el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, Francisco Garcés. Ambos viajaron con un grupo de profesionales del área de la ingeniería, según informó el Ministerio de Comunicación venezolano, informó la agencia de noticias EFE.

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El organismo no precisó cuántos especialistas integran la comitiva ni detalló las labores que realizarán en Panamá. La asistencia se suma a las tareas de evaluación, distribución de ayuda y recuperación de vías que desarrollan las autoridades panameñas desde el movimiento telúrico.

El temblor tuvo su epicentro a doce kilómetros de Tonosí, localidad ubicada en el suroeste panameño, y a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá. El Servicio Geológico de Estados Unidos situó la magnitud en 7,7, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró una magnitud de 7,5.

Varias personas permanecen cerca de automóviles dañados por la caída de escombros tras un terremoto que sacudió la costa sur de Panamá, en Penonomé, Panamá, el 9 de octubre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Los principales daños en la península de Azuero

Las afectaciones se concentraron en la península de Azuero, una zona de pequeños poblados cuya actividad económica depende en buena medida de la agricultura y la ganadería. Allí se encuentran algunas de las comunidades más cercanas al epicentro y varios puntos que presentaron problemas de acceso por los daños en caminos, carreteras y puentes.

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De acuerdo con el reporte detallado divulgado el domingo por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el terremoto dañó más de 1.280 residencias, 656 centros escolares, más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud y 11 hoteles.

El balance también incluyó una decena de carreteras, vías y puentes con afectaciones en distintas zonas del país. Las autoridades mantienen las inspecciones para establecer el nivel de deterioro de cada estructura y definir cuáles requieren reparaciones, refuerzos o reconstrucción.

El último informe de Sinaproc, divulgado el lunes 12 de octubre, indicó que las autoridades transportaron por vía aérea 31,6 toneladas de ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas. La institución agregó que se distribuyeron 240 toneladas de agua para la población y los hospitales.

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La ausencia de víctimas fatales se destacó en la respuesta de las autoridades. El sismo se sintió en amplias áreas del país. La cifra de heridos se mantiene cerca de treinta, todos con lesiones leves, según los reportes oficiales disponibles.

Autoridades del gobierno panameño y del Sinaproc despliegan operativos de asistencia inmediata tras el fuerte terremoto en Azuero.

Panamá declaró la emergencia nacional y habilitó hasta USD 100 millones

El Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia nacional para responder a las consecuencias del terremoto. La medida permite canalizar hasta USD 100 millones para atender los daños en infraestructura, garantizar la asistencia a las personas afectadas y financiar las obras necesarias en las zonas golpeadas.

Las pérdidas materiales todavía no tienen una cuantificación oficial. Las inspecciones continúan en viviendas, escuelas, edificios públicos, establecimientos turísticos, centros sanitarios y redes viales, mientras los equipos de emergencia priorizan la recuperación de los accesos a las comunidades que tuvieron mayores dificultades de comunicación.

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El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su solidaridad con Panamá y ofreció colaboración tras el terremoto. La llegada de la misión técnica venezolana formaliza esa ayuda en un momento en que el país centroamericano concentra sus recursos en la evaluación de daños y la atención de los damnificados.