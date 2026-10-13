Panamá

Delegación de ingenieros venezolanos llega a Panamá para asistir tras el terremoto de 7.5

El equipo, encabezado por Juan José Ramírez y Francisco Garcés, se incorporará a las evaluaciones y a la recuperación de accesos en las zonas afectadas desde el sismo del viernes 9 de octubre

Fotografía que muestra este domingo los daños en casas ocasionados por el terremoto de magnitud 7,5 ocurrido el viernes en Tonosí (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Fotografía que muestra este domingo los daños en casas ocasionados por el terremoto de magnitud 7,5 ocurrido el viernes en Tonosí (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Guardar

Una delegación de ingenieros venezolanos especializados llegó este martes a Panamá para prestar asistencia técnica después del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el país el viernes 9 de octubre. El sismo dejó daños en más de 2.000 infraestructuras.

La misión está encabezada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Juan José Ramírez, y por el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, Francisco Garcés. Ambos viajaron con un grupo de profesionales del área de la ingeniería, según informó el Ministerio de Comunicación venezolano, informó la agencia de noticias EFE.

PUBLICIDAD

El organismo no precisó cuántos especialistas integran la comitiva ni detalló las labores que realizarán en Panamá. La asistencia se suma a las tareas de evaluación, distribución de ayuda y recuperación de vías que desarrollan las autoridades panameñas desde el movimiento telúrico.

El temblor tuvo su epicentro a doce kilómetros de Tonosí, localidad ubicada en el suroeste panameño, y a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá. El Servicio Geológico de Estados Unidos situó la magnitud en 7,7, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró una magnitud de 7,5.

Varias personas permanecen cerca de automóviles dañados por la caída de escombros tras un terremoto que sacudió la costa sur de Panamá, en Penonomé, Panamá, el 9 de octubre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun
Varias personas permanecen cerca de automóviles dañados por la caída de escombros tras un terremoto que sacudió la costa sur de Panamá, en Penonomé, Panamá, el 9 de octubre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Los principales daños en la península de Azuero

Las afectaciones se concentraron en la península de Azuero, una zona de pequeños poblados cuya actividad económica depende en buena medida de la agricultura y la ganadería. Allí se encuentran algunas de las comunidades más cercanas al epicentro y varios puntos que presentaron problemas de acceso por los daños en caminos, carreteras y puentes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte detallado divulgado el domingo por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el terremoto dañó más de 1.280 residencias, 656 centros escolares, más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud y 11 hoteles.

El balance también incluyó una decena de carreteras, vías y puentes con afectaciones en distintas zonas del país. Las autoridades mantienen las inspecciones para establecer el nivel de deterioro de cada estructura y definir cuáles requieren reparaciones, refuerzos o reconstrucción.

El último informe de Sinaproc, divulgado el lunes 12 de octubre, indicó que las autoridades transportaron por vía aérea 31,6 toneladas de ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas. La institución agregó que se distribuyeron 240 toneladas de agua para la población y los hospitales.

La ausencia de víctimas fatales se destacó en la respuesta de las autoridades. El sismo se sintió en amplias áreas del país. La cifra de heridos se mantiene cerca de treinta, todos con lesiones leves, según los reportes oficiales disponibles.

Autoridades del gobierno panameño y del Sinaproc despliegan operativos de asistencia inmediata tras el fuerte terremoto en Azuero.
Autoridades del gobierno panameño y del Sinaproc despliegan operativos de asistencia inmediata tras el fuerte terremoto en Azuero.

Panamá declaró la emergencia nacional y habilitó hasta USD 100 millones

El Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia nacional para responder a las consecuencias del terremoto. La medida permite canalizar hasta USD 100 millones para atender los daños en infraestructura, garantizar la asistencia a las personas afectadas y financiar las obras necesarias en las zonas golpeadas.

Las pérdidas materiales todavía no tienen una cuantificación oficial. Las inspecciones continúan en viviendas, escuelas, edificios públicos, establecimientos turísticos, centros sanitarios y redes viales, mientras los equipos de emergencia priorizan la recuperación de los accesos a las comunidades que tuvieron mayores dificultades de comunicación.

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su solidaridad con Panamá y ofreció colaboración tras el terremoto. La llegada de la misión técnica venezolana formaliza esa ayuda en un momento en que el país centroamericano concentra sus recursos en la evaluación de daños y la atención de los damnificados.

Temas Relacionados

PanamáAyuda humanitariaEstado de emergenciaTerremoto Panamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Extienden la alerta por lluvias y vientos en todo Panamá hasta el jueves en plena emergencia por terremoto

La institución prevé tormentas eléctricas y precipitaciones acumuladas de hasta 255 milímetros en 72 horas, mientras exhorta a evitar ríos, quebradas y zonas anegadas ante posibles crecidas, inundaciones y deslizamientos

Extienden la alerta por lluvias y vientos en todo Panamá hasta el jueves en plena emergencia por terremoto

Panamá encuentra a nueve etíopes sin documentos e investiga posible tráfico de migrantes

Entre los extranjeros había una adolescente de 16 años. El grupo aseguró que un intermediario les había retirado sus identificaciones.

Panamá encuentra a nueve etíopes sin documentos e investiga posible tráfico de migrantes

La joven Suribeth Cortez sigue en condición crítica tras el derrumbe de una pared durante el terremoto en Panamá

La paciente de 22 años permanece intubada en cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás, después de dos intervenciones por lesiones craneales y abdominales que obligaron a los médicos a estabilizar sus niveles de hemoglobina

La joven Suribeth Cortez sigue en condición crítica tras el derrumbe de una pared durante el terremoto en Panamá

Panamá registra 457 homicidios y aumentan 64% los casos vinculados al pandillerismo

El informe oficial revela un incremento de la violencia en Chiriquí y una reducción en Colón. Las rencillas delincuenciales siguen siendo la principal causa identificada

Panamá registra 457 homicidios y aumentan 64% los casos vinculados al pandillerismo

Unicef entregó 16 carpas para ampliar la atención sanitaria tras el terremoto en Panamá

Las estructuras serán distribuidas entre el Hospital San Miguel Arcángel, San Félix y establecimientos de Herrera y Los Santos, donde permitirán habilitar espacios alternativos durante las inspecciones de seguridad posteriores al sismo

Unicef entregó 16 carpas para ampliar la atención sanitaria tras el terremoto en Panamá

TECNO

OpenAI y Anthropic le pidieron al Parlamento británico que los regule con leyes obligatorias

OpenAI y Anthropic le pidieron al Parlamento británico que los regule con leyes obligatorias

Estados Unidos investiga si los robotaxis de Tesla superan el límite de velocidad frente a escuelas

Steam ofrece 4 contenidos descargables gratis en PC por tiempo limitado: cuáles son

Google ofrecerá 15.000 becas en Colombia con certificado profesional en IA y mercadeo

Bumble no pudo ofrecer más amor: acordó venderse por USD 1.300 millones tras años de caída de usuarios

ENTRETENIMIENTO

James McAvoy revela que estuvo al borde de la muerte tras una mala recuperación por un procedimiento médico

James McAvoy revela que estuvo al borde de la muerte tras una mala recuperación por un procedimiento médico

Después de 10 años, ‘Girls’ de Lena Dunham vuelve con nuevos episodios y su elenco original

Robert Pattinson habla sobre el futuro del rodaje de ‘The Batman Part II’ luego de que el director dejara el proyecto

A sus 91 años, Judi Dench confiesa cómo imagina el final de su vida: “Quiero morir en un camerino”

RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, se había comprometido casi un año antes de su muerte

MUNDO

En un experimento con pantallas digitales, peces diseñaron a su pareja ideal durante 9 generaciones

En un experimento con pantallas digitales, peces diseñaron a su pareja ideal durante 9 generaciones

Irán intensifica los ataques contra buques, amenazando la recuperación de las exportaciones de petróleo

De fascinación a temor: cómo el cerebro procesa el miedo a las serpientes y por qué puede generar sentimientos contradictorios

12 trenes, 20 viajes diarios y Europa como escenario: así Virgin Group busca desafiar el dominio histórico de Eurostar

Rusia detuvo a un periodista japonés acusado de espionaje en medio de la tensión por las islas Kuriles