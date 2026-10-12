Unas 305 réplicas se registraron en Panamá durante las primeras 56 horas del terremoto de 7.5 grados que el viernes azotó al país

Casa afectada en Vallerriquito, provincia de Los Santos. Las réplicas pueden durar días, semanas e incluso meses, con sismos cada vez más pequeños y espaciados, indicó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. (Cortesía)

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Durante las primeras 56 horas del terremoto de 7.5 grados que el viernes 9 de octubre remeció el territorio panameño en horas del mediodía, el sistema automático del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá localizó en su último informe 305 réplicas en la zona de Azuero.

El ritmo sigue bajando: 159 réplicas el primer día, 111 el segundo y 35 en el domingo. La magnitud promedio pasó de magnitud 4.7 el primer día a magnitud 4.0 en las últimas 24 horas.

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Este domingo se registraron dos réplicas de magnitud 5 (magnitud 5.2 a las 12:11 p.m. y magnitud 5.0 a las 4:19 p.m.), ambas ubicadas en la costa de Las Palmas, Veraguas, unos 9 km al sur de Pixvae.

Las cuatro réplicas que superaron magnitud 6 (magnitud 6.9, magnitud 6.5, magnitud 6.2 y magnitud 6.1) ocurrieron todas en las primeras 11 horas de la secuencia.

Las réplicas de magnitud 5 o mayor bajaron de 44 el primer día a 2 en las últimas 24 horas del domingo.El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá aclaró que han ocurrido muchas más réplicas de las que aparecen en el conteo.

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Las réplicas seguirán ocurriendo hasta que la zona de la falla termine de reacomodarse después del movimiento principal. (Cortesía)

El sistema automático localiza los sismos con suficiente energía para ser registrados por varias estaciones a la vez. las de magnitud menor quedan fuera hasta que un analista las revise.

Las réplicas seguirán ocurriendo hasta que la zona de la falla termine de reacomodarse después del movimiento principal. Este proceso puede durar días, semanas e incluso meses, con sismos cada vez más pequeños y espaciados en el tiempo, indicó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que ha evaluado las necesidades financieras identificadas hasta el momento, por lo que informó que el país cuenta con recursos para atender los daños y las necesidades más urgentes, sin que haya sido necesario recurrir al Fondo de Ahorro de Panamá ni iniciar los procedimientos establecidos para su utilización.

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Esto obedece a que, según las estimaciones actuales, el costo de la emergencia no alcanza el umbral que establece la ley para utilizar el Fondo, equivalente al 0.5 % del PIB (unos $450 millones).

El Fondo de Ahorro de Panamá constituye un mecanismo de ahorro de largo plazo y estabilización financiera del Estado, concebido para contribuir a la capacidad de respuesta del país ante circunstancias extraordinarias.

El país cuenta con recursos para atender los daños y las necesidades más urgentes, sin que haya sido necesario recurrir al Fondo de Ahorro de Panamá, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La utilización de sus recursos responde a una evaluación de las necesidades financieras y al cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley, como parte de los mecanismos con los que cuenta el Estado para afrontar situaciones de emergencia.

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El Fondo mantiene una posición financiera sólida y reitera su compromiso con Panamá y su disposición de continuar trabajando en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas las autoridades competentes, atento a la evolución de la situación y preparado para cumplir su propósito cuando las circunstancias así lo requieran, conforme a la ley.

El Fondo de Ahorro de Panamá tiene como propósito establecer mecanismos de ahorro a largo plazo para el Estado Panameño a través de estrategias prudentes de inversión, con el objetivo de crear una cobertura en casos de emergencia por desastres naturales o desaceleración económica y para beneficio de generaciones futuras de panameños.

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