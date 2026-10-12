¿Tu casa quedó afectada? Cómo reportar daños tras el terremoto en Panamá y qué recursos destinó el Gobierno para atender la crisis

Los vecinos de Chitré improvisaron campamentos en la vía pública ante el temor a nuevas sacudidas. (Photo by DANIEL DE CARTERET / AFP)

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Un sismo de magnitud 7.7 sacudió el sur de Panamá el 9 de octubre, con epicentro en Tonosí, y dejó hasta ahora 27 heridos sin víctimas fatales. El Gobierno respondió con la apertura de un formulario en línea para que los vecinos informen daños en sus viviendas y comunidades.

El trámite se concentra en el sitio Panamaconecta.gob.pa y no exige la creación de una cuenta previa.

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Las provincias de Veraguas, Coclé, Los Santos, Herrera, Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste, Colón, Bocas del Toro y Darién registran afectaciones. Las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala también sumaron denuncias de daños.

Cómo informar daños en Panamá Conecta

El formulario digital de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) permite a cualquier residente notificar perjuicios en su hogar, en su calle o en su comunidad. Basta con ingresar a Panamaconecta.gob.pa y completar los datos solicitados, sin registro previo ni contraseña.

La plataforma busca construir un mapa de daños que respalde la asignación de recursos. Ese dato es clave en Tonosí, la localidad más golpeada por el sismo, donde la emergencia continúa alterando la vida cotidiana de sus habitantes.

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El Gobierno respondió con la apertura de un formulario en línea para que los vecinos informen daños en sus viviendas y comunidades.

Según la Presidencia de la República, la revisión estructural contabilizó 426 residencias con daños, desde leves hasta totales, en las que viven 2.130 personas. A esto se suman 419 centros educativos y 21 centros de salud afectados, de acuerdo con el ministro de la Presidencia, José Ramón Icaza.

Emergencia nacional con USD 100 millones aprobados

El Gabinete aprobó la Resolución N.° 108 del 10 de octubre, que declara el Estado de Emergencia Nacional. La norma habilita hasta USD 100 millones para contrataciones especiales de bienes, servicios y obras destinadas a atender la crisis.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el país cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a los daños y adelantó que, si se requieren préstamos adicionales, serán en condiciones favorables con el respaldo de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el CAF y el Fondo Monetario Internacional.

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El presidente José Raúl Mulino recorrió una de las zonas afectadas y destacó el saldo sin fallecidos. “Lo material lo vamos a resolver, pero lo importante es que no hay víctimas y eso es un milagro”, afirmó.

El sismo también interrumpió el suministro de agua en buena parte del país. Fallas eléctricas en varias plantas potabilizadoras, entre ellas la de Chilibre, que llegó a operar al 20% de su capacidad, dejaron a numerosas comunidades sin el servicio durante los primeros días tras el terremoto.

Fotografía que muestra este domingo los daños en casas ocasionados por el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido el viernes en Tonosí (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Ayuda internacional en las zonas afectadas

El embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, informó que su país movilizó USD 5 millones en ayuda humanitaria, además de helicópteros, personal militar y equipos de emergencia. “Es un inicio”, señaló el diplomático.

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Colombia, Guatemala, México y Chile también ofrecieron apoyo inmediato. Las autoridades panameñas trasladaron por vía aérea más de 63.000 libras de ayuda humanitaria a Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, y sumaron otras 250 toneladas de asistencia por vía terrestre.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió a las empresas inspeccionar sus edificios y activar los protocolos de evacuación, y solicitó flexibilidad laboral para que los trabajadores puedan atender las necesidades de sus familias.

Réplicas en descenso tras el sismo principal

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, explicó que tanto la magnitud como la frecuencia de las réplicas disminuyeron en los días posteriores al sismo. Luque indicó que estos movimientos podrían volverse imperceptibles con el paso del tiempo.

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Cientos de familias improvisaron espacios para dormir en patios y áreas abiertas, ante el temor de nuevas réplicas durante la madrugada del sábado 10 de octubre. Cortesía

El Instituto de Geociencias registró más de 100 réplicas tras el terremoto, con picos de magnitud 6,2, 6,6 y 6,9 en las horas inmediatas. Ese ritmo bajó de forma progresiva hasta estabilizarse en movimientos de magnitud dos y tres.

Servicios afectados y medidas en vigencia

El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió operaciones durante varias horas antes de reanudarlas. El Metro de Panamá retomó el servicio en sus líneas 1 y 2 el domingo 11 de octubre, tras cuatro días de suspensión. El Canal de Panamá nunca interrumpió su funcionamiento.

La Universidad Tecnológica de Panamá mantuvo suspendidas las clases presenciales en Coclé, Azuero, Veraguas y Aguadulce el lunes 12 de octubre. La Caja de Seguro Social anunció nuevas medidas de aforo en sus hospitales e instalaciones de salud en cumplimiento del Estado de Emergencia.

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