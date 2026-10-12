Panamá

El terremoto de Panamá liberó energía acumulada durante un siglo y el sistema de fallas tardará décadas en recuperarse, advierte geólogo

Un sismo de magnitud entre 7.5 y 7.7 sacudió la península de Azuero sin dejar víctimas mortales, pero con un impacto material notable. El geólogo que lo estudia advierte sobre lo que podría ocurrir bajo Ciudad de Panamá

Cientos de familias permanecen a la intemperie en parques de Panamá tras el terremoto de magnitud 7.7. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
Cientos de familias permanecen a la intemperie en parques de Panamá tras el terremoto de magnitud 7.7. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
Guardar

Más de dos mil estructuras resultaron dañadas en Panamá tras el terremoto del viernes pasado, que liberó energía sísmica acumulada durante cerca de un siglo en el sistema de fallas Azuero-Soná. Así lo explicó a EFE Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Luque detalló que ese proceso de acumulación y descarga energética hace improbable, aunque no imposible, que se repita un sismo de similar magnitud en la misma zona a corto plazo.

PUBLICIDAD

Un siglo de energía acumulada en las fallas de Azuero

“Este sistema de fallas en el área de Azuero-Soná ha liberado bastante energía que tenía acumulada en el rango de los cien años”, afirmó Luque a la agencia. “No esperaría que vuelva a darse uno en esa área con esa magnitud”, agregó el especialista.

El terremoto tuvo epicentro en la península de Azuero, en el suroeste del país. El Instituto de Geociencias situó su magnitud en 7.5, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) la elevó a 7.7.

Los organismos de seguridad mantienen operativos de asistencia y vigilancia mientras continúan las evaluaciones de daños en las provincias afectadas. Cortesía
Los organismos de seguridad mantienen operativos de asistencia y vigilancia mientras continúan las evaluaciones de daños en las provincias afectadas. Cortesía

Luque comparó el fenómeno con el ocurrido en 1913, de magnitud 6.9, y sostuvo que “ambos eventos se encuentran en un rango similar de energía liberada por este sistema de fallas”.

PUBLICIDAD

Pese a esa lectura histórica, el geólogo recordó que la actividad sísmica “no puede anticiparse con certeza”. Por ese motivo no descartó de manera concluyente que puedan producirse nuevos terremotos de esta magnitud en el futuro próximo.

Por qué Panamá es un territorio sísmicamente activo

Panamá se ubica sobre una microplaca conocida como bloque de Panamá, rodeada por cuatro placas tectónicas principales: la del Caribe, la de Coco, la de Nazca y la de Sudamérica. Esa posición geológica explica la frecuencia de movimientos telúricos en el país y la necesidad de estudios permanentes sobre las fallas activas.

Luque sostuvo que la preparación ante desastres naturales “es continua en todos los países”. Según detalló, el proceso implica “irse preparando para los eventos que pueden causar desastres”.

Un automóvil aparece cubierto de escombros de casas dañadas por un terremoto en Villa de los Santos, Panamá, el sábado 10 de octubre de 2026. (Foto AP/Aris Mariota)
Un automóvil aparece cubierto de escombros de casas dañadas por un terremoto en Villa de los Santos, Panamá, el sábado 10 de octubre de 2026. (Foto AP/Aris Mariota)

Las fallas bajo Ciudad de Panamá

La capital sintió con fuerza el sismo, aunque no registró daños graves. Sin embargo, Luque advirtió que varias fallas geológicas ubicadas en sus alrededores tienen potencial para generar terremotos de magnitud cercana a siete, según estudios realizados durante la ampliación del Canal de Panamá.

“Un evento de esa intensidad podría afectar estructuras construidas hace más de treinta o cuarenta años, cuando comenzaban a implementarse en el país las normas de diseño estructural sismorresistente”, alertó el geólogo.

Ante ese escenario, el Gobierno dispuso la revisión de infraestructuras consideradas vitales: escuelas, centros de salud, estadios y puentes. El objetivo es evaluar su respuesta ante movimientos telúricos y determinar si requieren refuerzos estructurales.

“Las inspecciones buscan establecer las condiciones de estas instalaciones y las intervenciones necesarias para reducir su vulnerabilidad ante futuros eventos sísmicos”, precisó Luque.

El suelo se abrió en Panamá: La carretera de Mariato colapsa y deja al descubierto la furia del terremoto
El suelo se abrió en Panamá: La carretera de Mariato colapsa y deja al descubierto la furia del terremoto

El saldo material del sismo en cifras

El terremoto no dejó víctimas mortales y solo provocó cerca de 30 heridos leves. El impacto material fue considerable, en especial en la península de Azuero, región de pequeños pueblos con población envejecida que depende de la agricultura y la ganadería.

El último reporte oficial contabilizó daños en 1,280 residencias, 619 centros escolares, más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud y 11 hoteles. También resultó afectada una decena de carreteras, vías y puentes en todo el país.

Las réplicas disminuyen en frecuencia e intensidad

Hasta la mañana del lunes se registraron alrededor de 350 réplicas, de acuerdo con Luque. El especialista indicó que los movimientos son cada vez más espaciados y sus magnitudes han disminuido de forma progresiva.

Durante las primeras diez horas posteriores al evento principal se registraron réplicas de magnitudes cercanas a seis. Con el paso del tiempo, los movimientos pasaron al rango de cinco y luego descendieron a magnitudes de entre tres y cuatro, según el detalle que ofreció el geólogo.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
AME4649. PENONOMÉ (PANAMÁ), 09/10/2026.- Fotografía que muestra una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

“Las réplicas pueden prolongarse durante días e incluso uno o dos meses, hasta alcanzar un nivel en el que las vibraciones del suelo sean imperceptibles para las personas y solo puedan detectarse mediante instrumentos”, señaló Luque.

El director del Instituto de Geociencias explicó que ese fenómeno ocurre porque “el sistema de fallas se está reacomodando”, un proceso que irá acompañado de una disminución progresiva en la cantidad de movimientos.

“Ya no hay dudas de que Panamá es un país tectónicamente activo”, afirmó Luque, e insistió en la necesidad de profundizar la investigación científica: “Hay que seguir haciendo estudios de las fallas activas en Panamá y de los tipos de suelo”.

Temas Relacionados

TerremotoPanamáActividad sísmicaTerremoto en Panamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá tendrá lluvias y tormentas durante el día

La meteoróloga Julissa Rivera indicó que los aguaceros se extenderán durante este lunes, con mayores intensidades previstas en Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Darién

Panamá tendrá lluvias y tormentas durante el día

Unas 305 réplicas se registraron en Panamá durante las primeras 56 horas del terremoto de 7.5 grados que el viernes azotó al país

Cuatro réplicas superaron la magnitud 6, todas ocurridas en las primeras 11 horas de la secuencia, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá

Unas 305 réplicas se registraron en Panamá durante las primeras 56 horas del terremoto de 7.5 grados que el viernes azotó al país

¿Tu casa quedó afectada? Cómo reportar daños tras el terremoto en Panamá y qué recursos destinó el Gobierno para atender la crisis

Desde Tonosí, el epicentro más golpeado, hasta las comarcas indígenas: una resolución de emergencia y ayuda internacional marcan la respuesta ante el mayor sismo reciente en el país

¿Tu casa quedó afectada? Cómo reportar daños tras el terremoto en Panamá y qué recursos destinó el Gobierno para atender la crisis

Cerca del epicentro: Un bebé nació de madrugada en las carpas del Hospital Cecilio Castillero tras el terremoto en Panamá

El parto ocurrió cerca de las 2:00 del lunes, durante la tercera noche de contingencia, mientras el centro médico mantenía buena parte de sus prestaciones fuera de su edificio principal

Cerca del epicentro: Un bebé nació de madrugada en las carpas del Hospital Cecilio Castillero tras el terremoto en Panamá

Panamá acumula más de 350 réplicas tras el terremoto

El balance oficial incluye 1,200 viviendas revisadas, 28.6 toneladas de ayuda movilizadas por aire y dificultades para acceder a comunidades de Los Santos, Herrera, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé

Panamá acumula más de 350 réplicas tras el terremoto

TECNO

Meta desafía a Anthropic y OpenAI con Muse Wonder: “Permitirá comportamientos mucho más sofisticados”

Meta desafía a Anthropic y OpenAI con Muse Wonder: “Permitirá comportamientos mucho más sofisticados”

XUPER TV, Cuevana 3, Pelisplus: peligros que ocultan estás URL para ver películas gratis

Bill Gates alertó sobre los riesgos de dejar la IA solo en manos de las empresas tecnológicas

Tesla activó un asistente de IA que hace compras y envía mensajes del pasajero durante los viajes en el robotaxi

Por qué el televisor tiene una luz roja parpadeando y qué problema está avisando

ENTRETENIMIENTO

Michael J. Fox casi no dormía mientras protagonizaba ‘Volver al futuro’: “Estaba agotado”

Michael J. Fox casi no dormía mientras protagonizaba ‘Volver al futuro’: “Estaba agotado”

El momento en que Hugh Grant estuvo a punto de reemplazar a Charlie Sheen en ‘Two and a Half Men’

Selma Blair, detenida en un vuelo a Nueva York: la acusan de intentar abrir la puerta del avión y de pegar y morder a dos tripulantes

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

Sale a la luz una colaboración olvidada de Britney Spears y Justin Timberlake de hace 25 años

MUNDO

Los ataques hutíes contra Arabia Saudita disparan el petróleo a su nivel más alto en semanas

Los ataques hutíes contra Arabia Saudita disparan el petróleo a su nivel más alto en semanas

Murió un adolescente de 15 años en Israel por una munición sin detonar durante una excursión escolar

Ucrania aprueba una ley sobre minorías y desbloquea su adhesión a la Unión Europea

Noruega detectó que los autos chinos usados por militares grababan bases y códigos de acceso

Tras afirmar que Rusia intervino en el Brexit, el primer ministro británico pidió reforzar los lazos con la UE