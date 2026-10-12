Autoridades panameñas evalúan daños en más de 2,000 infraestructuras tras el terremoto de magnitud 7.5

Un socorrista camina frente a la Catedral San Juan Bautista afectada por el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

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Panamá evalúa los daños en más de 2,000 infraestructuras tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el país el viernes y dejó afectaciones en iglesias, museos, bibliotecas y otros inmuebles patrimoniales.

El Ministerio de Cultura informó este lunes que concentra las inspecciones en las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos, en el centro del país.

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El sismo no dejó víctimas mortales y causó unos treinta heridos leves, pero sus consecuencias materiales se extendieron a viviendas, escuelas, centros de salud, edificios públicos, vías de comunicación y construcciones de valor histórico. La mayor parte de los daños se localizó en la península de Azuero, una región con localidades pequeñas cuya economía depende de la agricultura y la ganadería.

Daños en templos y edificios históricos

Las brigadas técnicas identificaron grietas, desprendimientos de materiales y daños en fachadas y cubiertas de diversos inmuebles. La evaluación abarca edificios religiosos, espacios culturales y dependencias estatales, según indicó el Ministerio de Cultura en un comunicado recogido por EFE.

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Uno de los casos de mayor impacto ocurrió en la catedral de San Juan Bautista, en Penonomé, donde colapsó de forma parcial la estructura que sostiene las campanas de una de las torres. El templo también presenta grietas estructurales y la caída de escombros sobre la vía pública.

AME4626. PENONOMÉ (PANAMÁ), 09/10/2026.- Fotografía que muestra una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

En la sede de la Gobernación de Penonomé se desplomaron sectores de los muros laterales. La situación dejó expuestos algunos entrepisos y provocó deterioros en la fachada del edificio.

También hubo afectaciones en la Basílica Menor de Santiago Apóstol y en el Museo Capilla San Juan de Dios, ambos situados en Natá de los Caballeros, en Coclé. Allí las inspecciones detectaron fisuras, caída de materiales y pérdida de tejas.

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Respuesta del Ministerio de Cultura en fases

La directora de Proyectos Especiales del ministerio, Yamileth Stanziola, explicó que la respuesta se aplicará en distintas fases. La primera contempla la limpieza de los sectores afectados y el aseguramiento de las estructuras que puedan representar un riesgo para habitantes, visitantes y trabajadores.

“La atención se desarrollará por etapas, comenzando con la limpieza y el aseguramiento de las áreas afectadas”, señaló Stanziola. Las autoridades definirán luego si cada inmueble requiere trabajos de recuperación, rehabilitación o reconstrucción, según el resultado de los estudios especializados.

Una imagen tomada desde un dron muestra el Hotel El Sitio, con algunas partes derrumbadas tras el terremoto que sacudió la costa sur de Panamá, en Playa Venao, provincia de Los Santos, el 11 de octubre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, afirmó que las iglesias con daños recibirán intervención estatal. “Todas las iglesias afectadas recibirán atención para garantizar la seguridad de las personas y proteger el patrimonio cultural”, indicó.

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El organismo activó su Plan de Manejo de Riesgos y desplegó las primeras inspecciones con apoyo del Cuerpo de Bomberos y del Servicio de Protección Institucional (SPI). Las revisiones continuarán en las próximas jornadas para establecer medidas de protección y conservación para cada caso.

Más de 1,280 viviendas y 619 escuelas con daños en todo el país

El último balance oficial contabilizó daños en más de 1,280 residencias, 619 centros educativos y más de 60 edificios gubernamentales. La lista incluye además 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes.

Escombros de un edificio dañado tras un terremoto cerca de la costa sur de Panamá, en Penonomé, Panamá, 10 de octubre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

El terremoto, que ocurrió al mediodía del viernes, estuvo seguido por más de 300 réplicas. Las autoridades mantienen las evaluaciones en las zonas afectadas para precisar el alcance de los daños estructurales y determinar las obras necesarias en cada infraestructura.

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