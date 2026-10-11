Panamá suspendió las clases del lunes 12 de octubre tras el sismo y sus réplicas

El ministro de Educación, Ventura Vega, informó que existen daños en 219 escuelas y la necesidad de reconstruir 24 planteles. (Cortesía: Presidencia de la República de Panamá)

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El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) dispuso la suspensión de clases en todos los centros educativos oficiales y particulares del país el lunes 12 de octubre, como medida preventiva después del sismo de magnitud 7.5 y las réplicas que continúan en el territorio.

La decisión busca permitir inspecciones en las instalaciones escolares para determinar las condiciones de seguridad antes del regreso de estudiantes, docentes y personal administrativo. El comunicado difundido por Meduca indicó que la prioridad es “salvaguardar la integridad física” de quienes integran la comunidad educativa.

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El ministro de Educación, Ventura Vega, informó que las primeras evaluaciones identificaron 219 centros educativos afectados. De ese total, 24 escuelas requerirían una reconstrucción a causa de los daños atribuidos al movimiento telúrico.

“Hay 24 escuelas que vamos a tener que hacer nuevas por el tema del sismo”, afirmó el funcionario. Añadió que la entidad mantiene una revisión en las regiones educativas para determinar el alcance de las afectaciones en materia de infraestructura.

Panamá suspendió las clases en los centros educativos públicos y privados tras un sismo de magnitud 7.5. (Cortesía: Ministerio de Educación de Panamá)

Las autoridades aún evalúan el estado de las escuelas afectadas

Vega aclaró que el número de planteles con daños no es definitivo. Según indicó, los equipos del Ministerio de Educación reciben reportes de las distintas regiones educativas del país y transmiten la información al Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

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El ministro señaló que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) será el organismo encargado de consolidar y comunicar el balance oficial sobre las consecuencias del sismo. “No es la cifra definitiva”, respondió al ser consultado sobre si podrían aumentar las escuelas afectadas.

La suspensión de las actividades académicas abarca tanto a los colegios públicos como a los privados. Meduca explicó que la jornada sin clases permitirá extender las revisiones técnicas hasta el lunes y adoptar decisiones posteriores sobre el uso de cada edificio escolar.

Personas se reúnen en un espacio abierto tras un terremoto ocurrido cerca de la costa sur de Panamá, en Ciudad de Panamá, Panamá, el 9 de octubre de 2026. (REUTERS/Enea Lebrun)

El Gobierno prometió alternativas para garantizar la continuidad educativa

El titular de Educación sostuvo que los estudiantes recibirán clases pese a los daños detectados en algunos inmuebles. “Los estudiantes van a recibir la educación bajo cualquier instancia”, afirmó durante sus declaraciones.

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Entre las opciones planteadas, Vega mencionó la posibilidad de instalar módulos temporales en aquellos centros que no puedan ser utilizados de inmediato. La medida busca evitar una interrupción prolongada del ciclo lectivo, que se encuentra en su etapa final.

“El presidente de la República, con este ministro de Educación, tiene la responsabilidad de salvaguardar las vidas humanas de la comunidad educativa”, sostuvo. El funcionario también aludió a la preocupación de padres, alumnos y trabajadores del sistema educativo tras el sismo.

Un sismo causó daños importantes en la infraestructura de un plantel educativo de Guabino, distrito de Tolé. (Cortesía: Redes sociales)

De acuerdo con sus declaraciones, el sistema educativo panameño cuenta con 54,620 educadores y alrededor de 70 mil funcionarios, entre personal docente y administrativo. El ministro indicó además que la comunidad educativa reúne a más de 800,000 estudiantes.

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Vega aseguró que, hasta el momento de sus declaraciones, no había reportes de muertes vinculadas con el terremoto. “Gracias a Dios, no tenemos afectación de vidas humanas”, dijo.

La suspensión de clases regirá durante todo el lunes 12 de octubre de 2026. Las autoridades definirán ese día los pasos siguientes, según los resultados de las evaluaciones estructurales en los planteles educativos.