Panamá

Aeropuerto de Tocumen en Panamá descarta daños visibles en sus pistas tras el terremoto de 7.5 grados

La terminal mantiene suspensiones preventivas cuando las réplicas requieren nuevas revisiones, mientras las aerolíneas trabajan para recuperar los itinerarios afectados.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal terminal aérea de Panamá, mantiene inspecciones preventivas de sus pistas y puentes de abordaje ante las réplicas del terremoto registrado el 9 de octubre. (Cortesía: Panamá Prestige)
El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal terminal aérea de Panamá, mantiene inspecciones preventivas de sus pistas y puentes de abordaje ante las réplicas del terremoto registrado el 9 de octubre. (Cortesía: Panamá Prestige)
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Las dos pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen no presentan daños visibles tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, según las inspecciones realizadas por los equipos técnicos de la terminal aérea.

Las revisiones tampoco identificaron objetos extraños sobre las superficies de aterrizaje y despegue, mientras que los puentes de abordaje inspeccionados se mantienen operativos, informó este domingo la administración aeroportuaria.

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A pesar de estos resultados, Tocumen mantiene activos sus protocolos de seguridad debido a las réplicas que continúan registrándose después del movimiento sísmico. Cuando las condiciones lo requieren, las operaciones se suspenden temporalmente para efectuar nuevas verificaciones de las instalaciones.

La actividad aérea solamente se reanuda después de comprobar que existen condiciones seguras, una medida preventiva que puede ocasionar modificaciones adicionales en los itinerarios.

Viajeros realizan su registro en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá. (Bienvenido Velasco/EFE)
Algunos pasajeros han expresado en redes sociales su malestar por los retrasos, cancelaciones y cambios de itinerarios en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, mientras las aerolíneas trabajan para restablecer sus operaciones tras el terremoto en Panamá. (Bienvenido Velasco/EFE)

El Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias informó que los vuelos comenzaron a ajustarse nuevamente a la programación habitual de los bancos de conexiones, aunque todavía persisten retrasos derivados de las interrupciones acumuladas desde el viernes.

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En redes sociales, algunos pasajeros han expresado inconformidad por las demoras, cancelaciones y cambios de itinerarios, mientras las aerolíneas reorganizan sus operaciones para atender a los viajeros afectados.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, aseguró que la administración mantiene una coordinación permanente con las compañías aéreas para agilizar las reprogramaciones y facilitar la salida de los pasajeros que no han podido continuar sus viajes.

El funcionario explicó que se están utilizando los recursos operativos disponibles para recuperar la normalidad, sin comprometer las medidas de seguridad establecidas después del terremoto. Los horarios estimados se actualizan en las pantallas informativas de ambas terminales

Copa Airlines amplió las opciones de reprogramación y reembolso para pasajeros afectados por las cancelaciones y retrasos registrados en Panamá tras el movimiento sísmico. REUTERS/Enea Lebrun
Copa Airlines amplió las opciones de reprogramación y reembolso para pasajeros afectados por las cancelaciones y retrasos registrados en Panamá tras el movimiento sísmico. REUTERS/Enea Lebrun

Ante las afectaciones, Copa Airlines amplió su política de flexibilidad para pasajeros con boletos emitidos hasta el 9 de octubre, cuyos viajes estuvieran programados entre el 9 y el 14 de octubre de 2026.

La compañía permite reprogramar vuelos sin cargos por cambio ni diferencias de tarifa, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y el nuevo itinerario se realice hasta el 31 de octubre. Las medidas abarcan las rutas de su red, incluidos los pasajeros que realizan conexiones en Panamá.

La aerolínea también informó que los viajeros que decidan no utilizar sus boletos pueden conservar su valor como crédito para un viaje posterior, sin penalidad por cambio durante la vigencia correspondiente.

Además, habilitó la posibilidad de solicitar reembolsos por boletos no utilizados o por trayectos pendientes, incluso cuando se trate de tarifas originalmente no reembolsables, conforme a las condiciones anunciadas. Copa recomendó verificar el estado de cada vuelo antes de trasladarse al aeropuerto, debido a la posibilidad de nuevas modificaciones.

Las autoridades aeroportuarias de Panamá mantienen la posibilidad de suspender temporalmente los vuelos para realizar inspecciones cuando las réplicas requieren nuevas verificaciones de seguridad. Cortesía
Las autoridades aeroportuarias de Panamá mantienen la posibilidad de suspender temporalmente los vuelos para realizar inspecciones cuando las réplicas requieren nuevas verificaciones de seguridad. Cortesía

La recuperación de las operaciones aeroportuarias continúa condicionada por la actividad sísmica posterior al terremoto, que ha provocado numerosas réplicas en distintas zonas de Panamá. Aunque las inspecciones realizadas hasta ahora no han detectado daños visibles en las pistas, Tocumen advirtió que mantendrá las suspensiones preventivas cuando sea necesario efectuar nuevas revisiones.

La administración solicitó a los pasajeros permanecer en contacto con sus aerolíneas para confirmar sus itinerarios y seguir las indicaciones del personal aeroportuario.

El terremoto de magnitud 7,5, registrado el 9 de octubre con epicentro en la zona de Tonosí, en la provincia de Los Santos, dejó daños en viviendas, centros educativos, establecimientos comerciales, carreteras y puentes de distintas comunidades de Panamá.

Las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas figuran entre las más afectadas, con poblaciones que han enfrentado interrupciones en los servicios de agua y electricidad, además de dificultades para recibir asistencia humanitaria. Mientras continúan las evaluaciones de infraestructura, las numerosas réplicas mantienen activos los protocolos de seguridady las operaciones de emergencia en las zonas impactadas.

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