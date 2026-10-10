Panamá

Terremoto en Panamá deja al menos 26 lesionados y daños en 188 escuelas mientras continúan las réplicas

El segundo balance de Protección Civil amplía el número de afectados y confirma daños en distintas provincias. Familias de Azuero y Veraguas permanecieron fuera de sus hogares ante los movimientos posteriores.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
El terremoto que sacudió Panamá dejó daños en viviendas, hospitales y carreteras, mientras las continuas réplicas llevaron a numerosas familias a pasar la noche fuera de sus hogares. EFE/ Bienvenido Velasco
Guardar

El terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre dejó al menos 26 personas con lesiones menores, daños en 188 centros educativos y numerosas viviendas, hospitales, puentes y carreteras afectadas, según el segundo informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La emergencia se prolongó durante la noche, cuando familias de Los Santos, Herrera y Veraguas decidieron permanecer fuera de sus residencias ante la continuidad de las réplicas.

PUBLICIDAD

El nuevo balance representa un incremento respecto al primer informe oficial, que identificaba al menos 15 estudiantes lesionados y daños en instalaciones de emergencia.

La actualización amplía el inventario de infraestructuras comprometidas, aunque todavía no establece una cifra definitiva de edificaciones afectadas. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales ni personas desaparecidas, mientras continúan las inspecciones en las comunidades.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
Personal médico de hospitales de Los Santos, Coclé y Veraguas continuó atendiendo pacientes en áreas exteriores durante la noche, ante las réplicas y las evaluaciones de seguridad de las instalaciones. EFE/ Bienvenido Velasco

La actividad sísmica tampoco dio tregua durante la noche. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá había contabilizado más de 150 réplicas, algunas superiores a magnitud 6, después del movimiento principal ocurrido al mediodía.

Los temblores posteriores mantuvieron a numerosas familias en espacios abiertos, ante el temor de regresar a viviendas que continuaban experimentando sacudidas.

En la ciudad de Panamá, el Parque Recreativo Omar permaneció abierto durante toda la noche del viernes para recibir a quienes prefirieran permanecer fuera de sus residencias.

PUBLICIDAD

El Despacho de la Primera Dama habilitó también la Casa Club del parque, mientras residentes de edificios de apartamentos buscaron espacios abiertos ante la persistencia de los movimientos sísmicos.

Los Santos figura entre las provincias con mayores afectaciones. Sinaproc contabilizó 14 residencias y cinco hoteles con daños parciales, seis personas lesionadas, cuatro hospitales afectados, 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales comprometidos. Además, cuatro puentes y tres tramos de infraestructura vial presentaron daños, junto con instalaciones de bomberos y la Policía Nacional.

En Los Santos, el terremoto provocó daños en viviendas, hoteles, cuatro hospitales y varios puentes, además de dejar comunidades incomunicadas por las afectaciones en las carreteras. Captura de video
En Los Santos, el terremoto provocó daños en viviendas, hoteles, cuatro hospitales y varios puentes, además de dejar comunidades incomunicadas por las afectaciones en las carreteras. Captura de video

La emergencia también alteró la atención sanitaria en esta provincia. Hospitales de Los Santos continuaron atendiendo pacientes en áreas exteriores durante la noche, como medida preventiva ante las réplicas y las afectaciones registradas en sus instalaciones. La situación obligó a mantener parte de los servicios médicos fuera de los edificios, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

En Isla Cañas, aproximadamente 300 personas fueron evacuadas hacia la comunidad de Cañas debido al incremento del nivel del mar. El informe también identifica cinco comunidades incomunicadas por daños en puentes, carreteras y deslizamientos, una situación que complica el traslado de asistencia y las evaluaciones de infraestructura.

En Herrera, 30 viviendas presentaron daños parciales y otras dos daños totales, mientras una persona sufrió lesiones menores. La provincia registra afectaciones en dos hospitales, 48 centros educativos y tres iglesias. También se reportó un deslizamiento en la carretera Chitré-Las Minas y una comunidad incomunicada, sin víctimas mortales notificadas.

Veraguas contabiliza 18 residencias afectadas y una persona rescatada con lesiones menores, además de daños en ocho centros de salud, 35 escuelas, tres iglesias y tres edificios gubernamentales. Las afectaciones alcanzan tres carreteras y tres puentes, mientras Arena, Cacao y Quebro permanecen incomunicados por colapsos en las vías de acceso.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá actualizó a 7.5 la magnitud del terremoto del 9 de octubre, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos la estimó en 7.7, tras revisar los registros del movimiento sísmico. EFE/ Bienvenido Velasco

En esta provincia, la atención de pacientes también continuó fuera de instalaciones hospitalarias durante la noche, ante la necesidad de mantener medidas preventivas por las réplicas.

Los servicios de salud enfrentaron además dificultades derivadas de los daños en infraestructura y las interrupciones de servicios básicos, mientras los equipos de emergencia mantenían las evaluaciones.

En Coclé, el segundo informe identifica 50 viviendas afectadas, dos hoteles con daños considerables y 17 personas lesionadas, además de dos hospitales, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales comprometidos.

Las autoridades reportaron también un puente peatonal afectado en Penonomé y habilitaron un albergue para ocho familias en instalaciones del Ifarhu.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
El Sistema Nacional de Protección Civil amplió el balance de personas lesionadas y estructuras afectadas, sin reportar fallecidos ni desaparecidos hasta la emisión de su segundo comunicado oficial. EFE/ Bienvenido Velasco

Chiriquí presenta 15 residencias con afectaciones parciales y una con daños totales, junto con un centro de salud, 20 escuelas, tres iglesias y un tramo vial comprometido. El reporte incluye el colapso de un tanque de agua y una fisura en una planta potabilizadora, lo que incorpora los servicios básicos entre las preocupaciones.

En Colón se notificaron daños en viviendas, ocho caserones, el Hospital San Juan y el mercado municipal, además de una carretera y un puente en Miguel de la Borda. Panamá Oeste registró tres viviendas afectadas, dos menores lesionados, dos centros de salud comprometidos y daños parciales en un edificio gubernamental.

En la capital se mantienen reportes de afectaciones menores en cuatro propiedades horizontales, comercios y residencias del archipiélago de Las Perlas. Las autoridades también realizaron evacuaciones preventivas de instalaciones sanitarias y mantienen vigilancia sobre las condiciones de las edificaciones y el comportamiento del mar.

El terremoto principal, registrado a las 12:56 p. m., fue actualizado a magnitud 7.5 por el Instituto de Geociencias, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó en 7.7.

La continuidad de las réplicas mantiene las labores de evaluación y asistencia, con comunidades incomunicadas y familias que todavía temen regresar a sus viviendas.

Hasta el último balance oficial citado, las autoridades no habían reportado fallecidos ni personas desaparecidas. Sin embargo, la magnitud de los daños y las dificultades para acceder a algunas comunidades mantienen abierto el proceso de evaluación, mientras los organismos de emergencia trabajan para determinar el alcance definitivo del terremoto.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeTerremoto PanamáTemblorSismoTonosí

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El terremoto de magnitud 7.5 detiene el fútbol panameño y activa protocolos de revisión en los estadios

La Liga Panameña de Fútbol suspendió su jornada 12 como medida de precaución, mientras Pandeportes y el SINAPROC inspeccionan la integridad estructural de los principales recintos deportivos del país

El terremoto de magnitud 7.5 detiene el fútbol panameño y activa protocolos de revisión en los estadios

“Mamá, papá, estoy aquí”: cómo un niño sobrevivió bajo los escombros del sismo más fuerte que sacudió Panamá en años

El menor fue hallado bajo una cama cuando su padre y vecinos retiraron los restos de la vivienda destruida, después de que respondiera a los llamados de sus padres desde el interior

“Mamá, papá, estoy aquí”: cómo un niño sobrevivió bajo los escombros del sismo más fuerte que sacudió Panamá en años

Monumento a Simón Bolivar en el suelo, e iglesias antiguas de Panamá dañadas gravemente por terremoto

El impacto del terremoto en Panamá se ha visto hasta en monumentos y recintos históricos, que han colapsado y mostrar daños notables.

Monumento a Simón Bolivar en el suelo, e iglesias antiguas de Panamá dañadas gravemente por terremoto

Terremoto dejó afectaciones menores en las instalaciones del Canal de Panamá, sin impacto en navegación

La administración de la vía interoceánica informó que las esclusas, presas y áreas críticas quedaron bajo revisión técnica, sin que los controles obligaran a suspender el tránsito de buques este viernes

Terremoto dejó afectaciones menores en las instalaciones del Canal de Panamá, sin impacto en navegación

Pacientes de hospital en Panamá son atendidos en la calle tras fuerte terremoto que generó daños estructurales

El terremoto que se sintió este día en Panamá obligó a evacuar de forma preventiva varios centros hospitalarios, donde pacientes recibieron atención médica en espacios abiertos. Las autoridades también iniciaron inspecciones en edificaciones con daños visibles, mientras evaluaban posibles afectaciones tras el movimiento telúrico.

Pacientes de hospital en Panamá son atendidos en la calle tras fuerte terremoto que generó daños estructurales

TECNO

Tesla cambió el nombre de su sistema de manejo autónomo en Europa tras la presión de Alemania

Tesla cambió el nombre de su sistema de manejo autónomo en Europa tras la presión de Alemania

Anthropic desconectó a sus agentes de IA de internet tras descubrir que hackeaban sitios web

Una startup de IA que ni cumple un mes alcanzó una valuación de USD 7.500 millones

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este sábado 10 de octubre

Nueva app de Google no necesita internet: toma nota de todo y no te cobra

ENTRETENIMIENTO

El misterio detrás de una frase de Homero Simpson que nadie pudo explicar en 30 años

El misterio detrás de una frase de Homero Simpson que nadie pudo explicar en 30 años

“Éramos como niños”, la inesperada confesión de uno de los protagonistas de Seinfeld sobre cómo era el detrás de escena

Penélope Cruz presenta ‘La bola negra’ en Londres y podría hacer historia en los Oscar: ninguna otra intérprete lo ha conseguido hasta la fecha

“Estoy agradecido por todo lo malo que me pasó”: antes del estreno de su serie, Mike Tyson habló de la pérdida, la cocaína y la cárcel

“Creaba un espacio íntimo en medio de una producción enorme”, así resumió Scarlett Johansson el método de Robert Redford

MUNDO

Guerra en Yemen: el Ejército avanza contra los rebeldes hutíes cerca de una vía fluvial clave

Guerra en Yemen: el Ejército avanza contra los rebeldes hutíes cerca de una vía fluvial clave

El régimen de Irán condenó a muerte a 106 personas desde las protestas de enero

China anunció ejercicios militares conjuntos con Pakistán en la región de Xinjiang

El Kremlin informó que Vladimir Putin recibió “con comprensión” las propuestas de Donald Trump sobre Ucrania

Rusia lanzó un ataque con bombas guiadas contra infraestructura civil en Zaporizhzhia: al menos 17 muertos