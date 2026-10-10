Terremoto en Panamá deja al menos 26 lesionados y daños en 188 escuelas mientras continúan las réplicas

El terremoto que sacudió Panamá dejó daños en viviendas, hospitales y carreteras, mientras las continuas réplicas llevaron a numerosas familias a pasar la noche fuera de sus hogares. EFE/ Bienvenido Velasco

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El terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre dejó al menos 26 personas con lesiones menores, daños en 188 centros educativos y numerosas viviendas, hospitales, puentes y carreteras afectadas, según el segundo informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La emergencia se prolongó durante la noche, cuando familias de Los Santos, Herrera y Veraguas decidieron permanecer fuera de sus residencias ante la continuidad de las réplicas.

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El nuevo balance representa un incremento respecto al primer informe oficial, que identificaba al menos 15 estudiantes lesionados y daños en instalaciones de emergencia.

La actualización amplía el inventario de infraestructuras comprometidas, aunque todavía no establece una cifra definitiva de edificaciones afectadas. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales ni personas desaparecidas, mientras continúan las inspecciones en las comunidades.

Personal médico de hospitales de Los Santos, Coclé y Veraguas continuó atendiendo pacientes en áreas exteriores durante la noche, ante las réplicas y las evaluaciones de seguridad de las instalaciones. EFE/ Bienvenido Velasco

La actividad sísmica tampoco dio tregua durante la noche. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá había contabilizado más de 150 réplicas, algunas superiores a magnitud 6, después del movimiento principal ocurrido al mediodía.

Los temblores posteriores mantuvieron a numerosas familias en espacios abiertos, ante el temor de regresar a viviendas que continuaban experimentando sacudidas.

En la ciudad de Panamá, el Parque Recreativo Omar permaneció abierto durante toda la noche del viernes para recibir a quienes prefirieran permanecer fuera de sus residencias.

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El Despacho de la Primera Dama habilitó también la Casa Club del parque, mientras residentes de edificios de apartamentos buscaron espacios abiertos ante la persistencia de los movimientos sísmicos.

Los Santos figura entre las provincias con mayores afectaciones. Sinaproc contabilizó 14 residencias y cinco hoteles con daños parciales, seis personas lesionadas, cuatro hospitales afectados, 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales comprometidos. Además, cuatro puentes y tres tramos de infraestructura vial presentaron daños, junto con instalaciones de bomberos y la Policía Nacional.

En Los Santos, el terremoto provocó daños en viviendas, hoteles, cuatro hospitales y varios puentes, además de dejar comunidades incomunicadas por las afectaciones en las carreteras. Captura de video

La emergencia también alteró la atención sanitaria en esta provincia. Hospitales de Los Santos continuaron atendiendo pacientes en áreas exteriores durante la noche, como medida preventiva ante las réplicas y las afectaciones registradas en sus instalaciones. La situación obligó a mantener parte de los servicios médicos fuera de los edificios, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

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En Isla Cañas, aproximadamente 300 personas fueron evacuadas hacia la comunidad de Cañas debido al incremento del nivel del mar. El informe también identifica cinco comunidades incomunicadas por daños en puentes, carreteras y deslizamientos, una situación que complica el traslado de asistencia y las evaluaciones de infraestructura.

En Herrera, 30 viviendas presentaron daños parciales y otras dos daños totales, mientras una persona sufrió lesiones menores. La provincia registra afectaciones en dos hospitales, 48 centros educativos y tres iglesias. También se reportó un deslizamiento en la carretera Chitré-Las Minas y una comunidad incomunicada, sin víctimas mortales notificadas.

Veraguas contabiliza 18 residencias afectadas y una persona rescatada con lesiones menores, además de daños en ocho centros de salud, 35 escuelas, tres iglesias y tres edificios gubernamentales. Las afectaciones alcanzan tres carreteras y tres puentes, mientras Arena, Cacao y Quebro permanecen incomunicados por colapsos en las vías de acceso.

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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá actualizó a 7.5 la magnitud del terremoto del 9 de octubre, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos la estimó en 7.7, tras revisar los registros del movimiento sísmico. EFE/ Bienvenido Velasco

En esta provincia, la atención de pacientes también continuó fuera de instalaciones hospitalarias durante la noche, ante la necesidad de mantener medidas preventivas por las réplicas.

Los servicios de salud enfrentaron además dificultades derivadas de los daños en infraestructura y las interrupciones de servicios básicos, mientras los equipos de emergencia mantenían las evaluaciones.

En Coclé, el segundo informe identifica 50 viviendas afectadas, dos hoteles con daños considerables y 17 personas lesionadas, además de dos hospitales, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales comprometidos.

Las autoridades reportaron también un puente peatonal afectado en Penonomé y habilitaron un albergue para ocho familias en instalaciones del Ifarhu.

El Sistema Nacional de Protección Civil amplió el balance de personas lesionadas y estructuras afectadas, sin reportar fallecidos ni desaparecidos hasta la emisión de su segundo comunicado oficial. EFE/ Bienvenido Velasco

Chiriquí presenta 15 residencias con afectaciones parciales y una con daños totales, junto con un centro de salud, 20 escuelas, tres iglesias y un tramo vial comprometido. El reporte incluye el colapso de un tanque de agua y una fisura en una planta potabilizadora, lo que incorpora los servicios básicos entre las preocupaciones.

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En Colón se notificaron daños en viviendas, ocho caserones, el Hospital San Juan y el mercado municipal, además de una carretera y un puente en Miguel de la Borda. Panamá Oeste registró tres viviendas afectadas, dos menores lesionados, dos centros de salud comprometidos y daños parciales en un edificio gubernamental.

En la capital se mantienen reportes de afectaciones menores en cuatro propiedades horizontales, comercios y residencias del archipiélago de Las Perlas. Las autoridades también realizaron evacuaciones preventivas de instalaciones sanitarias y mantienen vigilancia sobre las condiciones de las edificaciones y el comportamiento del mar.

El terremoto principal, registrado a las 12:56 p. m., fue actualizado a magnitud 7.5 por el Instituto de Geociencias, mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó en 7.7.

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La continuidad de las réplicas mantiene las labores de evaluación y asistencia, con comunidades incomunicadas y familias que todavía temen regresar a sus viviendas.

Hasta el último balance oficial citado, las autoridades no habían reportado fallecidos ni personas desaparecidas. Sin embargo, la magnitud de los daños y las dificultades para acceder a algunas comunidades mantienen abierto el proceso de evaluación, mientras los organismos de emergencia trabajan para determinar el alcance definitivo del terremoto.