Panamá

Panamá: las comunidades insulares de Montijo permanecen aisladas luego del terremoto y requieren agua y alimentos

La suspensión de zarpes, causada por daños en lanchas y motores, impide el acceso a Leones, Cébaco y Gobernadora, donde la alcaldía coordina con el Senan un recorrido para entregar suministros

Las autoridades de Panamá levantaron la alerta de tsunami mientras continuaron la evaluación de daños en cuatro provincias./ (Día a Día)
Las autoridades de Panamá levantaron la alerta de tsunami mientras continuaron la evaluación de daños en cuatro provincias./ (Día a Día)
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Las islas Leones, Cébaco y Gobernadora, en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas, registraron viviendas dañadas, embarcaciones hundidas y problemas de abastecimiento tras el terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre. La suspensión de los zarpes mantiene incomunicadas a comunidades insulares, según informó el alcalde Alberto Melamed a Telemetro Reporta.

El alcalde señaló que la mayor preocupación se concentra en las islas, donde la población depende de pequeñas tiendas y de la pesca. “No hay entrada, no hay salida; necesitamos comida, necesitamos agua”, afirmó al describir la situación posterior al sismo.

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Melamed indicó que el municipio coordina un recorrido con el Servicio Nacional Aeronaval para evaluar los daños y llevar suministros. Las autoridades locales buscaban obtener 50 cajas de agua y otros insumos para atender las necesidades inmediatas de los habitantes.

La afectación de lanchas y motores agrava la situación en el área insular. Melamed indicó que hay embarcaciones hundidas y equipos dañados, un problema que impacta tanto en la movilidad como en la actividad pesquera, fuente de ingresos de muchas familias de la zona.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
Las autoridades continúan evaluando los daños en diferentes provincias afectadas por el fuerte terremoto registrado el 9 de octubre de 2026. /(EFE/ Bienvenido Velasco)

El alcalde mencionó además que Coiba también registró afectaciones, aunque señaló que la isla cuenta con poca infraestructura. Las comunidades de Leones, Gobernadora y Cébaco se encuentran cerca del área donde se produjo el mayor impacto del terremoto, en el Pacífico panameño.

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El sismo principal ocurrió a las 12:56 del viernes 9 de octubre. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a unos 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, y registró una magnitud de 7.7 y una profundidad de 12.6 kilómetros.

Tras el movimiento inicial, se produjeron réplicas de distinta intensidad. Entre ellas, el USGS registró una de magnitud 6.6 cerca de Río Grande y otras superiores a magnitud cinco. El terremoto se sintió en distintos puntos de Panamá, así como en Costa Rica y Colombia.

Las autoridades panameñas concentraron la evaluación de daños en las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. La alerta inicial por posible tsunami en el Pacífico fue levantada, aunque las tareas de inspección y asistencia continuaban este sábado 10 de octubre.

Daños registrados en la ciudad de Montijo

En la cabecera de Montijo, una inspección junto al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) determinó que cinco viviendas no pueden ser habitadas porque presentan daños que comprometen su estructura. El alcalde añadió que hay otras 55 casas afectadas por grietas, vidrios rotos y desperfectos en puertas y ventanas.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
Una inspección del SINAPROC determinó que cinco viviendas en la cabecera de Montijo no pueden ser habitadas por daños estructurales. /(EFE/ Bienvenido Velasco)

También resultó afectado un comercio del distrito, donde las autoridades deberán emitir recomendaciones antes de que pueda reanudar sus actividades. El censo de afectados todavía no ha concluido, ya que faltan por evaluar comunidades aledañas y sectores costeros del golfo de Montijo.

Todavía exactamente no podemos dar una cifra exacta de cuántos afectados hay”, explicó Melamed. El funcionario precisó que no había heridos ni muertes confirmadas dentro del distrito hasta el momento de la entrevista.

Parte de la población se concentró en el complejo deportivo de Montijo, donde se instalaron carpas. Según el alcalde, varias familias prefieren permanecer allí por temor a volver a inmuebles que podrían haber sufrido daños durante el movimiento telúrico y sus réplicas.

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