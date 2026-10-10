Metro de Panamá mantiene suspendidas sus dos líneas este sábado por las réplicas del terremoto

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El Metro de Panamá mantiene suspendidas este sábado 10 de octubre las operaciones comerciales de sus líneas 1 y 2, debido a las nuevas réplicas del terremoto que sacudió el país el viernes.

La empresa confirmó que las inspecciones técnicas de sus instalaciones continuaron durante la mañana, sin anunciar una fecha u hora para restablecer el transporte de pasajeros.

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Mediante un nuevo comunicado oficial, la entidad informó que las evaluaciones comenzaron durante la noche del viernes y se extendieron hasta la mañana del sábado, con la participación de personal técnico de la institución y empresas contratistas.

Sin embargo, la persistencia de los movimientos sísmicos obligó a mantener suspendido el servicio como medida preventiva, mientras se desarrollan las revisiones correspondientes.

El Metro de Panamá moviliza habitualmente a más de 425.000 pasajeros diarios a través de sus líneas 1 y 2, que conectan importantes zonas residenciales, comerciales y laborales de la capital, por lo que la suspensión del servicio afecta la movilidad de miles de usuarios. Cortresía

La suspensión afecta uno de los principales medios de transporte de la capital panameña, que moviliza a más de 425.000 pasajeros diariamente, según referencias de demanda divulgadas en 2026.

Las dos líneas conectan sectores residenciales, comerciales y laborales, por lo que su paralización tiene consecuencias para la movilidad de miles de personas que dependen del sistema ferroviario.

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La Línea 1, inaugurada en abril de 2014, tiene una extensión cercana a 16 kilómetros y conecta las estaciones de Albrook y San Isidro, mediante un recorrido que combina infraestructura elevada y subterránea. Cuenta con 14 estaciones, de las cuales ocho son subterráneas y seis elevadas, según la información técnica de la empresa.

En su configuración original, el tramo subterráneo de la Línea 1 comprendía aproximadamente 7,15 kilómetros, mientras las estaciones bajo tierra fueron construidas a profundidades cercanas a 20 metros.

Esta infraestructura atraviesa sectores céntricos de la capital, como 5 de Mayo, Lotería, Santo Tomás, Iglesia del Carmen y Vía Argentina, antes de continuar hacia el norte.

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La Línea 2 del Metro de Panamá conecta San Miguelito con Nuevo Tocumen mediante 21 kilómetros de infraestructura elevada, una de las principales alternativas de movilidad para los residentes del este de la ciudad. EFE

Por su parte, la Línea 2, inaugurada en abril de 2019, se extiende por 21 kilómetros de infraestructura completamente elevada, desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen. Dispone de 16 estaciones y recorre importantes sectores del este de la capital, incluyendo Villa Lucre, Don Bosco, Las Mañanitas, la 24 de Diciembre y Nuevo Tocumen.

Las características de ambas líneas hacen necesarias evaluaciones diferenciadas de túneles, estaciones subterráneas, viaductos, estructuras elevadas y sistemas ferroviarios después de un movimiento de gran intensidad.

Las inspecciones buscan establecer si existen condiciones seguras para operar, aunque la suspensión preventiva no significa necesariamente que se hayan detectado daños estructurales en las instalaciones.

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El terremoto ocurrió aproximadamente a las 12:56 p. m. del viernes, con epicentro en la región de Azuero y una magnitud estimada entre 7,5 y 7,7, según las actualizaciones de organismos especializados.

El movimiento provocó afectaciones en viviendas, hospitales, carreteras y centros educativos, mientras las numerosas réplicas prolongaron las medidas de precaución durante la noche y la mañana del sábado.

La Línea 3 del Metro de Panamá, actualmente en construcción, contempla un túnel de aproximadamente seis kilómetros que incluye un cruce bajo el cauce del Canal de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

El sistema ferroviario panameño también se encuentra en expansión mediante la construcción de la Línea 3, que conectará Albrook con Ciudad del Futuro, en Panamá Oeste.

Este proyecto contempla un recorrido de aproximadamente 26,7 kilómetros, incluyendo un tramo soterrado de unos seis kilómetros que permitirá cruzar por debajo del Canal de Panamá.

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La infraestructura subterránea de esta tercera línea constituye uno de los mayores desafíos técnicos del proyecto, debido a que el túnel alcanza aproximadamente 65 metros de profundidad bajo el cauce de navegación del Canal.

En febrero de 2026, la tuneladora Panamá completó la excavación de 3,1 kilómetros y culminó el cruce bajo la vía interoceánica, antes de continuar con las siguientes etapas constructivas.

El Metro de Panamá reiteró que las decisiones relacionadas con la reanudación de las operaciones serán comunicadas mediante sus canales oficiales, una vez concluyan las evaluaciones correspondientes.