Panamá

Helicóptero Chinook de Estados Unidos transporta ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el sismo en Panamá

La operación incluye el traslado de carpas y suministros de primera necesidad hacia Azuero, mientras se prepara la llegada de 20 especialistas de Virginia y California para apoyar las labores de búsqueda y evaluación de estructuras.

Un helicóptero militar Chinook CH-47 de Estados Unidos inició desde Panamá Pacífico el traslado de ayuda humanitaria hacia las provincias centrales afectadas por el terremoto. Tomada de Instagram
Un helicóptero militar Chinook CH-47 de Estados Unidos inició desde Panamá Pacífico el traslado de ayuda humanitaria hacia las provincias centrales afectadas por el terremoto. Tomada de Instagram
Guardar

Un helicóptero militar Chinook CH-47 de Estados Unidos inició este sábado 10 de octubre misiones de transporte de ayuda humanitaria hacia las provincias centrales de Panamá, después del terremoto que sacudió el país el viernes.

La operación, coordinada con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), busca llevar suministros de primera necesidad a las comunidades afectadas, especialmente en la región de Azuero.

PUBLICIDAD

La aeronave pertenece a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos y ya se encontraba en territorio panameño participando en entrenamientos y ejercicios.

Según explicó un representante estadounidense durante el inicio de las operaciones, el helicóptero tiene capacidad para transportar aproximadamente 10.000 libras de carga o 24 pasajeros, características que permiten movilizar equipos y suministros hacia zonas de difícil acceso.

El Servicio Nacional Aeronaval realiza misiones de reconocimiento y transporte aéreo hacia comunidades donde los daños en carreteras y puentes dificultan la llegada de asistencia terrestre. Tomada de Instagram
El Servicio Nacional Aeronaval realiza misiones de reconocimiento y transporte aéreo hacia comunidades donde los daños en carreteras y puentes dificultan la llegada de asistencia terrestre. Tomada de Instagram

Desde Panamá Pacífico, personal militar estadounidense y equipos del Senan comenzaron las misiones aéreas para trasladar carpas y otros artículos esenciales destinados a las personas afectadas.

El operativo se desarrolla en coordinación con las instituciones panameñas encargadas de atender la emergencia, mientras las autoridades identifican las comunidades que requieren asistencia prioritaria por los daños en viviendas, carreteras y puentes.

PUBLICIDAD

El apoyo estadounidense también contempla la llegada de 20 especialistas en búsqueda, rescate y evaluación de estructuras procedentes de Virginia y California. Estos equipos contribuirán a las labores de inspección y respuesta en las áreas afectadas, donde numerosas edificaciones presentan daños y algunas comunidades permanecen incomunicadas debido a las afectaciones en la infraestructura vial.

El representante estadounidense explicó que la asistencia fue coordinada con la autorización de los gobiernos de José Raúl Mulino y Donald Trump, con el propósito de ofrecer una respuesta inmediata a la emergencia.

El terremoto que sacudió Panamá provocó daños en viviendas, hospitales, escuelas y edificios públicos de distintas provincias, mientras las autoridades continúan evaluando las estructuras comprometidas. EFE/ Bienvenido Velasco
El terremoto que sacudió Panamá provocó daños en viviendas, hospitales, escuelas y edificios públicos de distintas provincias, mientras las autoridades continúan evaluando las estructuras comprometidas. EFE/ Bienvenido Velasco

También destacó que las misiones se desarrollarán según las necesidades identificadas por Sinaproc y las autoridades panameñas, para evitar duplicar esfuerzos y concentrar los recursos donde sean necesarios.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval mantiene operaciones de reconocimiento y apoyo logístico aéreo para facilitar el traslado de personal y suministros. Estas misiones resultan especialmente importantes en sectores de Veraguas, Herrera y Los Santos, donde los daños en carreteras, puentes y deslizamientos de tierra dificultan el acceso terrestre a varias comunidades.

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre, aproximadamente a las 12:56 p. m., con epicentro en la región de Azuero y una magnitud de 7,5 según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento dejó personas lesionadas y afectaciones en viviendas, hospitales, edificios gubernamentales y centros educativos. El segundo informe de Sinaproc contabilizó daños en 188 escuelas a escala nacional, mientras continuaban las evaluaciones de infraestructura.

Socorristas caminan en medio de los escombros del edificio de la Gobernación de Penonomé afectado por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Socorristas caminan en medio de los escombros del edificio de la Gobernación de Penonomé afectado por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

La emergencia se prolongó durante la noche y la mañana del sábado, con más de 150 réplicas registradas después del terremoto principal, algunas de magnitud superior a 6. Los movimientos llevaron a numerosas familias a permanecer fuera de sus viviendas, mientras las autoridades mantenían las operaciones de asistencia, inspección y vigilancia. Hasta el segundo balance oficial de Sinaproc no se habían reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeEstados UnidosAyuda HumanitariaAzueroTemblor PanamáSismoTemblor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ingenieros de Panamá piden inspeccionar edificios tras terremoto y advierten sobre daños no visibles

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos pidió que profesionales idóneos verifiquen las condiciones de las construcciones antes de su ocupación. El MOP descartó daños que obliguen a cerrar los dos principales puentes sobre el Canal.

Ingenieros de Panamá piden inspeccionar edificios tras terremoto y advierten sobre daños no visibles

Terremoto en Panamá deja al menos 26 lesionados y daños en 188 escuelas mientras continúan las réplicas

El segundo balance de Protección Civil amplía el número de afectados y confirma daños en distintas provincias. Familias de Azuero y Veraguas permanecieron fuera de sus hogares ante los movimientos posteriores.

Terremoto en Panamá deja al menos 26 lesionados y daños en 188 escuelas mientras continúan las réplicas

Sismo, temblor o terremoto: ¿Qué diferencia técnica existe entre estos términos tras el movimiento de 7.5 en Panamá?

Tres palabras que circularon durante la emergencia del 9 de octubre en Panamá describen el mismo fenómeno, pero no todas responden a una clasificación científica universal

Sismo, temblor o terremoto: ¿Qué diferencia técnica existe entre estos términos tras el movimiento de 7.5 en Panamá?

CAF donó USD 250,000 a Panamá y habilitó una línea de USD 50 millones tras terremoto

El banco activó asistencia humanitaria y una herramienta financiera para que las autoridades atiendan a los damnificados y encaren la reconstrucción de las áreas afectadas

CAF donó USD 250,000 a Panamá y habilitó una línea de USD 50 millones tras terremoto

El terremoto de magnitud 7.5 detiene el fútbol panameño y activa protocolos de revisión en los estadios

La Liga Panameña de Fútbol suspendió su jornada 12 como medida de precaución, mientras Pandeportes y el SINAPROC inspeccionan la integridad estructural de los principales recintos deportivos del país

El terremoto de magnitud 7.5 detiene el fútbol panameño y activa protocolos de revisión en los estadios

TECNO

Meta es el nuevo dueño de todo el negocio de realidad virtual de PlayStation VR: con qué se queda Sony

Meta es el nuevo dueño de todo el negocio de realidad virtual de PlayStation VR: con qué se queda Sony

Dónde ver la Fórmula 1 en vivo desde el celular y en qué aplicaciones

Nikon le quitó el primer premio a un video científico por usar inteligencia artificial

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este sábado

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este día

ENTRETENIMIENTO

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

“Yo soy tu padre”: el sable de Darth Vader del mítico duelo con Luke Skywalker sale a subasta

El misterio detrás de una frase de Homero Simpson que nadie pudo explicar en 30 años

“Éramos como niños”, la inesperada confesión de uno de los protagonistas de Seinfeld sobre cómo era el detrás de escena

MUNDO

El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen

El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos

Varios heridos y más de mil detenidos en una nueva marcha de las “cucarachas” en la India

Guerra en Yemen: el Ejército avanza contra los rebeldes hutíes cerca de una vía fluvial clave

El régimen de Irán condenó a muerte a 106 personas desde las protestas de enero