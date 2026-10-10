Helicóptero Chinook de Estados Unidos transporta ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el sismo en Panamá

Un helicóptero militar Chinook CH-47 de Estados Unidos inició desde Panamá Pacífico el traslado de ayuda humanitaria hacia las provincias centrales afectadas por el terremoto. Tomada de Instagram

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Un helicóptero militar Chinook CH-47 de Estados Unidos inició este sábado 10 de octubre misiones de transporte de ayuda humanitaria hacia las provincias centrales de Panamá, después del terremoto que sacudió el país el viernes.

La operación, coordinada con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), busca llevar suministros de primera necesidad a las comunidades afectadas, especialmente en la región de Azuero.

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La aeronave pertenece a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos y ya se encontraba en territorio panameño participando en entrenamientos y ejercicios.

Según explicó un representante estadounidense durante el inicio de las operaciones, el helicóptero tiene capacidad para transportar aproximadamente 10.000 libras de carga o 24 pasajeros, características que permiten movilizar equipos y suministros hacia zonas de difícil acceso.

El Servicio Nacional Aeronaval realiza misiones de reconocimiento y transporte aéreo hacia comunidades donde los daños en carreteras y puentes dificultan la llegada de asistencia terrestre. Tomada de Instagram

Desde Panamá Pacífico, personal militar estadounidense y equipos del Senan comenzaron las misiones aéreas para trasladar carpas y otros artículos esenciales destinados a las personas afectadas.

El operativo se desarrolla en coordinación con las instituciones panameñas encargadas de atender la emergencia, mientras las autoridades identifican las comunidades que requieren asistencia prioritaria por los daños en viviendas, carreteras y puentes.

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El apoyo estadounidense también contempla la llegada de 20 especialistas en búsqueda, rescate y evaluación de estructuras procedentes de Virginia y California. Estos equipos contribuirán a las labores de inspección y respuesta en las áreas afectadas, donde numerosas edificaciones presentan daños y algunas comunidades permanecen incomunicadas debido a las afectaciones en la infraestructura vial.

El representante estadounidense explicó que la asistencia fue coordinada con la autorización de los gobiernos de José Raúl Mulino y Donald Trump, con el propósito de ofrecer una respuesta inmediata a la emergencia.

El terremoto que sacudió Panamá provocó daños en viviendas, hospitales, escuelas y edificios públicos de distintas provincias, mientras las autoridades continúan evaluando las estructuras comprometidas. EFE/ Bienvenido Velasco

También destacó que las misiones se desarrollarán según las necesidades identificadas por Sinaproc y las autoridades panameñas, para evitar duplicar esfuerzos y concentrar los recursos donde sean necesarios.

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Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval mantiene operaciones de reconocimiento y apoyo logístico aéreo para facilitar el traslado de personal y suministros. Estas misiones resultan especialmente importantes en sectores de Veraguas, Herrera y Los Santos, donde los daños en carreteras, puentes y deslizamientos de tierra dificultan el acceso terrestre a varias comunidades.

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre, aproximadamente a las 12:56 p. m., con epicentro en la región de Azuero y una magnitud de 7,5 según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento dejó personas lesionadas y afectaciones en viviendas, hospitales, edificios gubernamentales y centros educativos. El segundo informe de Sinaproc contabilizó daños en 188 escuelas a escala nacional, mientras continuaban las evaluaciones de infraestructura.

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Socorristas caminan en medio de los escombros del edificio de la Gobernación de Penonomé afectado por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

La emergencia se prolongó durante la noche y la mañana del sábado, con más de 150 réplicas registradas después del terremoto principal, algunas de magnitud superior a 6. Los movimientos llevaron a numerosas familias a permanecer fuera de sus viviendas, mientras las autoridades mantenían las operaciones de asistencia, inspección y vigilancia. Hasta el segundo balance oficial de Sinaproc no se habían reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas.